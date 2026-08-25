Operation All Out: ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’चा धडाका : 12 तासांत 104 गुन्हे, 129 आरोपींवर कारवाई; 75.36 लाखांचा अवैध मुद्देमाल जप्त

फुलंब्री : आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांविरोधात छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांनी ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’च्या माध्यमातून धडक मोहीम राबविली. पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली 24 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 ते 25 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजेपर्यंत अवघ्या 12 तासांत जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत 129 आरोपींविरुद्ध 104 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 75 लाख 36 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..जिल्ह्यातील जुगार अड्डे, अवैध दारूविक्री, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, बेकायदा वाहतूक तसेच अन्य अवैध व्यवसायांवर पोलिसांनी एकाच वेळी कारवाईचा बडगा उगारला. अवैध धंदे सुरू असलेली ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्याबरोबरच त्यामागे असलेल्या व्यक्तींची साखळी शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यावर पोलिसांचा भर आहे.जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध धंद्यांची माहिती संकलित करून सातत्याने कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ ही केवळ तात्पुरती मोहीम नसून जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सातत्याने राबविण्यात येणारी व्यापक कारवाई असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..28 जुगार अड्ड्यांवर छापे ग्रामीण भागात सण-उत्सवांच्या काळात जुगाराचे अड्डे सुरू होण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे पोलिसांनी जुगार अड्ड्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. ऑपरेशन ऑल आऊटअंतर्गत 28 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यामध्ये 52 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून रोख रक्कम, मोबाईल फोन आणि जुगाराचे साहित्य असा 4 लाख 8 हजार 595 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र जुगार कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले..हातभट्टीच्या अड्ड्यांवर पोलिसांचा घाव जुगारासोबतच अवैध दारूविक्रीविरोधातही पोलिसांनी जोरदार कारवाई केली. नदी, नाले, ओढे आणि जंगलातील दुर्गम भागात छुप्या पद्धतीने गावठी दारू तयार करणाऱ्या अड्ड्यांना लक्ष्य करण्यात आले. या कारवाईत 55 आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्याकडून 1 लाख 12 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. गावठी हातभट्टीची दारू, रसायन, ड्रम तसेच दारू तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य पोलिसांनी हस्तगत केले. काही ठिकाणी हे साहित्य व दारू नष्ट करण्यात आली..शाळा परिसरातील तंबाखू विक्रेत्यांवर कारवाई विद्यार्थ्यांना तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी शाळा व महाविद्यालय परिसरातही पोलिसांनी कारवाई केली. तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कोटपा कायद्यानुसार 19 गुन्हे दाखल करून 20 आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत 15 हजार 709 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..बेकायदा गॅस रिफिलिंगवरही कारवाई दरम्यान, 21 ऑगस्ट रोजी खुलताबाद शहरातील जुन्या बसस्थानक परिसरात घरगुती एलपीजी सिलिंडरमधून ऑटोरिक्षा व इतर वाहनांमध्ये बेकायदा गॅस रिफिलिंग करणाऱ्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला होता. या कारवाईत 13 घरगुती गॅस सिलिंडरसह 1 लाख 84 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता..अवैध धंद्यांची साखळी खणणार ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’च्या माध्यमातून केवळ अवैध धंदे करणाऱ्यांवर कारवाई न करता हे व्यवसाय कोणाच्या माध्यमातून सुरू आहेत, त्यांना पाठबळ कोणाचे आहे, याची माहिती घेऊन संबंधितांवरही कारवाई करण्याचे धोरण पोलिसांनी स्वीकारले आहे. आगामी काळात जिल्ह्यात विविध सण-उत्सव होणार आहेत. या काळात नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडत असल्याने जुगाराचे अड्डे, अवैध दारूविक्री, नशेचे व प्रतिबंधित पदार्थ तसेच बेकायदा वाहतूक यांसारखे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांनी दिला आहे..कारवाईचा धडाका एका नजरेत - 104 — दाखल गुन्हे- 129 — कारवाई झालेले आरोपी- 75.36 लाख रुपये — जप्त मुद्देमाल- 28 — जुगार अड्ड्यांवर छापे- 52 — जुगार प्रकरणातील आरोपी- 55 — अवैध दारू प्रकरणातील आरोपी- 20 — तंबाखू विक्री प्रकरणातील आरोपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.