पाचोड - मराठवाड्याची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जायकवाडी धरणाच्या उभारणीत पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी, गावे आणि त्यागाचा मोठा वाटा आहे. मात्र, याच धरणाच्या पाण्यापासून पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वारंवार वंचित राहावे लागत असल्याने ही खंत आता तीव्र संतापात परिवर्तित होत आहे..त्यातच आता जायकवाडी मुख्य डाव्या कालव्याच्या शून्य ते ३० किलोमीटर दरम्यान सिंचनासाठी होणारा वीजपुरवठा सात दिवस पूर्णतः खंडित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी दिल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी ता. २४ नोव्हेंबर रोजी निर्गमित केलेल्या लेखी आदेशानुसार, २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०२६ या सात दिवसांच्या कालावधीत संबंधित परिसरातील कृषी वीजपुरवठा शंभर टक्के बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतरही सिंचनाचे पाणी पूर्ण होईपर्यंत आवर्तन कालावधीत दररोज २० तास भारनियमन लागू करून केवळ सकाळी ६ ते १० या वेळेत चार तास वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा पैठण तालुक्यातील डाव्या कालव्याच्या परिसरातील तीसहून अधिक गावांतील शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे..विशेष म्हणजे, जायकवाडी धरण पैठण तालुक्यात उभारण्यात आले असताना येथील शेतकऱ्यांनाच हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. धरणाच्या पाण्यावर इतर जिल्ह्यांतील शेती,कारखानदारी बहरत असताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला मात्र उपेक्षितता पाणीटंचाई, अनिश्चित आवर्तने आणि आता वीजपुरवठा खंडित होण्याचे संकट येत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे..एकीकडे पावसाअभावी खरीप हंगाम पूर्णतः गेला, रब्बीची पेरही साधली गेली नाही. बागायती शेवटची घटका मोजत आहे, थोड्याफार लोकांकडे असलेल्या शेतीमालाला भाव नाही, दुसरीकडे पाणीटंचाई आणि त्यातच सिंचनासाठी वीजपुरवठ्याचे निर्बंध, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसा पाणी व वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..जायकवाडी धरण आमच्या तालुक्यात असूनही येथील शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. आता सिंचनाच्या महत्त्वाच्या काळात सात दिवस वीजपुरवठा पूर्णतः खंडित करण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्यायच आहे. धरण उशाला आणि कोरड घशाला, अशी परिस्थिती पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे..शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय मागे घ्यावा व शेतकऱ्यांचा कालव्यावरील विजपूरवठा सुरळीत करून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी सिद्धू भांड, मनोज गोजरे, कृष्णा चावरे, प्रभाकर सुकासे, संजय आरगडे, बंडू दिवटे, कृष्णा रोडगे, माऊली हाकम, परसराम हजारे, राजु हजारे, गोविंद गोजरे, कृष्णा आरगडे, रामनाथ कोरडे, शाहदेव सुराशे, गणेश कमळे, राधाकिसन ठोंबरे, पंढरीनाथ ठोंबरे, विकास हजारे, दत्ता झरकर, लहू आगळे आदीनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.