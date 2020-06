उस्मानाबादेतील हे गावे आहेत अंधारात..!

उस्मानाबाद : महावितरण कंपनीतील अधिकारी, कर्मचार्याऩा वीजेच्या लाईनचा दोष (फॉल्ट) तीन-चार दिवस शोधूनही सापडत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील दोन गावे गेल्या चार दिवसांपासून अंधाराचा सामना करीत आहेत. तालुक्यातील खामगाव आणि भडाचीवाडी येथील वीजपुरवठा गेल्या चार दिवसांपासून बंद आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात फोन केल्यानंतर गावकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. आळणी फिडरवरून जोडले असून तिकडे दोष आहे. त्यामुळे लाईट बंद आहे, असे सांगितले जाते. आमचे कर्मचारी दोष शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. लवकरच वीजपुरवठा सुरळीत होईल, असेही उत्तरे गावकऱ्यांना ऐकायला मिळत आहेत. मात्र गेली चार दिवस वीज कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दोष शोधता आलेला नाही. त्यामुळे गावकर्याना कृत्रीम पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. बैलगाडीने शेतातून गावात पाणी आणण्याची वेळ आली आहे. मोबाईल बॅटरी चार्ज करण्यासाठीही इतर गावाचा, शेताचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यातच रात्रीच्या वेळी वीज गुल असल्याने नागरीक उकाड्याने हैराण होत आहेत. त्यात पुन्हा मच्छरांचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने रात्रीच्या झोपेचा विस्कुटा होत आहे. हे ही वाचा : उस्मानाबादमध्ये एकाच कुटुंबातील आठ जणांना बाधा, आज ११ रुग्ण लाईनमेन फिरकत नाही

एखादा लाईनमेन रजेवर गेला तर त्या जागेवर दुसऱ्याकडे पदभार देणे अपेक्षित असते. मात्र वीज कंपनीच्या अधिकारी वर्गातून या बाबींकडे दुर्लक्ष केले

जाते. तर अनेक वेळा येथील लाईनमेन चांगल्या अवस्थेत नसतात. त्यामुळे गावकऱ्यांना प्रथम लाईनमेनचा शोध घ्यावा लागतो. तो सापडल्यानंतर लाईनचा

दोष शोधण्यास सुरूवात होत असल्याचे गावकरी सांगत आहेत. त्यामुळे दुसरा लाईनमन द्यावा, अशीही मागणी केली जात आहे. हे ही वाचा : परभणीत आणखीन दोन कोरोनाबाधित रुग्ण आम्ही येथील दोष शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही खामगावचा दोष दूर केला आहे. आळणीचा दोष दूर झाला की इकडचा पुरवठा सुरू होईल. काही तांत्रिक अडचणीमुळे येथील वीजपुरवठा खंडीत झाला आहे. लवकरच हा दोष दूर करून वीजपुरवठा पूर्वपदावर येईल.

श्रृती चौरगडे, सहायक अभियंता, ढोकी.

