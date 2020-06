भूम शहरातील रुग्णाच्या संपर्कातील पाच पॉझिटिव्ह

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील आणखी पाचजण कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत, तर ४२ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. येथील शासकीय रुग्णालयातून बुधवारी (ता. १७) सकाळी ४७ स्वॅब नमुने पाठविण्यात आले होते. नवे पाचही रुग्ण भूम शहरातील लक्ष्मीनगरातील पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कातील आहेत. आज पॉझिटिव्ह आलेल्या पाचजणांसह जिल्ह्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या १५९ वर गेली आहे. त्यातील १२५ जण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर पाचजणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. सध्या २९ जणांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती शासकीय रुग्णालयाच्या प्रशासनाने दिली. हेही वाचा : Video : बसगाड्यामध्ये सोशल डिस्टसिंगचा फज्जा! हेही वाचा :​ आता कोरोनापेक्षाही मोठे बेरोजगारीचे संकट ! जिल्ह्यामध्ये संशयितांची संख्या आता सात हजार ९१८ एवढी आहे. त्यातील सात हजार ८७० जणांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. सहा हजार ८३७ जणांना होम क्वारंटाइन, तर एक हजार ३३ नागरिकांना संस्थात्मक क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सहा हजार ६१९ जणांनी चौदा दिवसांचा क्वारंटाइन कालावधी पूर्ण केला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील दोन हजार ४३१ जणांचे स्वॅब घेण्यात आले असून, त्यातील १५९ पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये चार रुग्ण हे परजिल्ह्यांमध्ये बाधित झाले असले तरी त्यांचा समावेश जिल्ह्यामध्ये करण्यात आला आहे. फनेपुरातील आठ ही निगेटिव्ह

फनेपूर (ता. लोहारा) येथील कोरोना विषाणूबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या दहापैकी आठजणांचे स्वॅब अहवाल मंगळवारी (ता. १६) रात्री निगेटिव्ह प्राप्त झाल्याने प्रशासनाबरोबरच परिसरातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित दोघांचे अहवाल हे संदिग्ध आले आहेत. रविवारी (ता. १४) रात्री येथे पुणे शहरातून आलेल्या एका तरुणाचा स्वॅब अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. प्रशासनाने तत्काळ खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण गाव कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करीत परिसर सील केला आहे. मंगळवारी (ता. १६) आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने येथील सरपंच मुक्ताबाई भोजने यांच्या हस्ते घरोघरी आर्सेनिक अल्बम या होमिओपॅथिक गोळ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. आता गाव निर्जंतुकीकरण करण्यात येत असून पाच दिवस गावात जनता कर्फ्यू पाळण्यात येत आहे. फनेपूर येथील आठजणांचे स्वॅब अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत, तर आई व बहिणीचे अहवाल संदिग्ध आले असून, त्यांचे स्वॅब पुन्हा एकदा तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. आता येथे प्रतिबंधित क्षेत्र तयार करून घरोघरी आशा कार्यकर्त्या व आरोग्य कर्मचाऱ्याकडून सर्व्हे करण्यात येत आहे. येथे चौदा दिवस आरोग्य सर्व्हे करून रुग्णाचा शोध घेतला जाणार आहे.

- डॉ. अशोक कटारे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी

