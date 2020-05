लग्नात बचत झालेल्या पैशातून बांधकाम मजुरांना मदतीचा हात

उस्मानाबाद : लग्नात बचत झालेल्या पैशातून ११० बांधकाम मजुरांना अन्नधान्याचे किट वाटप करत लग्नसोहळा पार पडला. शहरातील गवळी कुटुंबीयांनी आयोजित केलेल्या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाच सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. कोरोनाच्या संकटाने समाजात रूढ असलेल्या अनेक प्रथा आणि परंपरा यांना फाटा देण्यास प्रवृत्त केले आहे. लग्न सोहळा हा प्रत्येकाच्या जीवनातील अविस्मरणीय क्षण असतो. हा सोहळा मोठ्या थाटामाटात आणि झगमगाटात व्हावा अशी अनेक वधू-वराची अपेक्षा असते. मात्र कोरोनाच्या संकटाने यामध्ये चांगलाच बदल झाला आहे. शहरातील गवळी कुटुंबीय गेल्या अनेक वर्षापासून बांधकाम व्यवसायात काम करतात. त्याच कुटुंबातील राहुल या युवकाचा विवाह रविवारी (ता. २६) अगदी साध्या पद्धतीने पार पडला. यामध्ये कुठलाही डामडौल नव्हता. हेही वाचा व पहा :​ Video : सायरन वाजवून पोलिसांनी दिल्या ईदच्या शुभेच्छा... मंगल कार्यालय, जेवणाचा खर्च यातून मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. या बचत झालेल्या पैशातून अन्नधान्याचे कीट बनवण्यात आले. यामध्ये गहू, ज्वारी, तांदूळ आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. हे किट शहरात काम करणाऱ्या गरजू बांधकाम मजुरांना वाटप करण्यात आले. सोशल डिस्टनसिंग पाळत एकशे दहा कुटुंबीयांच्या अन्नधान्याचे किट घरपोच दिले. गवळी कुटुंबाने आयोजित केलेल्या या अनोख्या उपक्रमाची चर्चा शहरासह जिल्ह्यात सुरू आहे. शिवाय या उपक्रमाचे कौतुक केले जात आहे. रूढी आणि परंपरामध्ये अडकून न राहता अगदी साध्या पद्धतीने विवाह करून गरीब आणि गरजूंना धन्याचे किट वाटप करून गवळी कुटुंबाने दानशूर्पणाचे दर्शन घडविले आहे. कोरोनामुळे राज्यासह देशातील उद्योग, व्यवसाय बंद पडले आहेत. मात्र दुसरीकडे समाजात रूढ असलेल्या अनेक प्रथा आणि परंपरा बदलण्यास मनुष्याला प्रवृत्त केले आहे. ही एक जमेची बाजू म्हणावी लागणार आहे. लग्नकार्यातील विविध परंपराला फाटा देऊन असे सामाजिक उपक्रम व्हावेत अशी अपेक्षा सामान्य वर्गातून व्यक्त होत आहे.

