‘या’ देशात आमची नाळ पुरलेली आहे

नांदेड ः देशात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत मात्र, केंद्र सरकारला ‘एनआरसी’मध्ये आलेले अपयश लपविण्यासाठी ‘एसीसी’चा मुद्दाच पुढे करुन केंद्रसकार ‘एनआरसी’वरुन लोकांचे लक्ष विचलित करु पाहत आहे. ‘एसीसी’चा मुद्दा उपस्थित करुन सरकार सर्वांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र घायाळ सरकारने ‘एसीसी’चा कितीही मुद्दा रेटला तरी, आम्ही त्याला विरोधच करु असे मत रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. तसेच ‘एसीसी’ला विरोधच असल्याचे स्पष्ठ केले. आनंदराज आंबेडकर रविवारी (ता.२९) आंबेडकरवादी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने शहरात आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ‘एनआरसी’ व ‘एसीसी’ कायद्याबद्दल भूमिका स्पष्ठ केली. भविष्यात आंबेडकरी विचाराशी समविचारी पक्षांना एकत्र घेवून पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असून, सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची कोंडी होत आहे. ‘सब पढो आगे बढो’ म्हणून सरकार शिक्षणाचे खासगीकरण करत आहे. ‘एनसीआर’च्या माध्यमातुन सरकार देशात विध्वसंकता पसरवत आहे. या कायद्याचा केवळ मुस्लीम समाजालाच फटका बसणार नाही तर, देशातील ४० टक्के हिंदूनादेखिल याचा फटका बसणार आहे. हेही वाचा ---थर्टी फर्स्ट करतांना सावधान, पोलिसांची आहे नजर देशाची अर्थव्यवस्था ‘आयसीसीयु’मध्ये गेली ः

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहलेल्या संविधानातील अनेक कलमांचे उल्लंघन होत असून, देशात अनेक गंभीर घटना घडत आहेत. बेरोजगारीचा मुद्दा सरकारला महत्वाचा वाटत नाही. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ‘आयसीयु’ मध्ये नव्हे तर, ‘आयसीसीयु’ मध्ये गेली आहे. ती कोमात जाणार हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे सरकारने घटनेच्या स्वातंत्र्याला घाला घालु नये. ते आम्ही कदापी सहन करणार नाही. असा इशारा आनंदराज आंबेडकर यांनी सरकारला दिला. समविचारी पक्ष मिळुन लवकरच भुमिका ठरवू ः

आंबेडकरांच्या विचाराचे पक्ष आणि संघटना मिळुन आम्ही सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्याचा व पुढील मार्ग काय असेल यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे सरकारने कितीही अडमुठेपणा केला तरी, आम्ही त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ असे सांगितले.

