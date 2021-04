परभणी जिल्ह्यातील 64 हजारावर नागरिकांनी घेतला लसीकरणाचा लाभ

परभणी : महानगरपालिका क्षेत्र वगळता उर्वरित जिल्ह्यात गुरूवार (ता. एक) पर्यंत 64 हजारावर नागरिकांनी कोरोणा लसीचा पहिला व दुसरा डोस घेतला आहे. कोरोना लस अतिशय परिणामकारक असून 45 वर्षावरील व्यक्तींनी ती घेतल्यास कोविड रूग्णालयावरील तीस टक्के ताण कमी होऊ शकतो असा दावा येथील लाईफ लाईन हॉस्पिटलचे डॉ. रामेश्वर नाईक यांनी केला आहे. जिल्ह्यात ता 1 एप्रिल पासून 45 वर्षाच्या वरील व्यक्तींना साठी लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. महानगरपालिका क्षेत्र वगळता जिल्हा आरोग्य विभागाच्या वतीने उर्वरित जिल्ह्यात ही मोहीम राबवली जात आहे. अनेक ठिकाणी दररोजचे अपेक्षित उद्दिष्ट देखील पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे हे लसीकरण झपाट्याने होऊ व्हावे म्हणून प्रयत्नशील आहेत. नागरिकांना वारंवार आवाहन केले जात आहे. आता गुरुवार (ता. एक) पासून 45 वर्षावरील व्यक्तींसाठी देखील लसीकरणाला सुरुवात झाली. जिल्ह्यात कोरूना रुग्णाचा झपाट्याने वाढ जिल्ह्यात मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणूचा फैलाव झपाट्याने होत आहे. गेल्या काही दिवसात दररोज 400 पेक्षा अधिक व्यक्ती कोरोणा बाधित होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर मृत्यूचे प्रमाण देखील वाढल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत परिस्थितीत लसीकरण प्रभावी ठरणार असले तरी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसुन प्रशासन लसीकरणाची गती वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करीत आहे. 64 हजारावर नागरिकांचे झाले लसीकरण महानगरपालिका वगळता उर्वरित जिल्ह्यात पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाचा 64 हजार 673 नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 59 हजार 268 तर दुसऱ्या टप्प्यात पाच हजार 405 नागरिकांचा समावेश आहे. महानगरपालिकेची आकडेवारी मात्र नेहमीप्रमाणे समजू शकली नाही. शासनाने आता 45 वर्षावरील नागरिकांना कोरोनाची लस उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा लाभ या वर्गाने घेतलाच पाहिजे. लसीकरण झाल्यास जिल्ह्यातील कोविड रूग्णालयातील रुग्णांचे प्रमाण 30 टक्के घटू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारची भीती न बाळगता स्वतःचे लसीकरण करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे कोरोणा बाधित रुग्णांचे प्रमाण तसेच मृत्यूचे प्रमाण देखील कमी होऊ शकते. - डॉ. रामेश्वर नाईक, लाईफ लाईन हॉस्पिटल, परभणी. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

