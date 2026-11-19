अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील कौचलवाडी येथील शेतकरी गजानन शिवाजी टकले व लक्ष्मण शिवाजी टकले या दोन भावांनी दुष्काळी परिस्थितीवर मात करत स्ट्रॉबेरी लागवडीचा अभिनव प्रयोग केला आहे..परिसरात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पाणीटंचाईची परिस्थिती असतानाही या दोन्ही भावांनी शेततळ्यात साठवलेल्या पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करून आपल्या शेतात स्ट्रॉबेरी पिकाची लागवड केली आहे. पारंपरिक पिकांबरोबरच नगदी पिकांचा पर्याय स्वीकारत त्यांनी हा आधुनिक शेतीचा प्रयोग केला असून, या पिकातून सुमारे १० टन उत्पादन अपेक्षित आहे..या स्ट्रॉबेरी लागवड क्षेत्रास तालुका कृषी अधिकारी श्री. बी. आर. गंडे व सहायक कृषी अधिकारी श्री. विजय मूळक यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी गजानन टकले व लक्ष्मण टकले यांच्याशी संवाद साधून स्ट्रॉबेरी लागवड, पीक व्यवस्थापन आणि शेततळ्यातील पाण्याच्या नियोजनाबाबत माहिती जाणून घेतली..दुष्काळी परिस्थितीतही शेततळ्यातील पाण्याचा योग्य वापर करून शेतीत नवनवीन प्रयोग करता येतात, हे या दोन भावांनी दाखवून दिले आहे. त्यांचा हा प्रयोग परिसरातील इतर शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे.- शेतकरी : गजानन शिवाजी टकले व लक्ष्मण शिवाजी टकले (दोन भाऊ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.