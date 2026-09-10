मराठवाडा

Paithan Fire दिवसभर राबले, रात्री रोजगाराचे साधनच जळाले! पाचोडमध्ये फळ-भाजी विक्रेत्यांच्या हातगाड्यांना आग

Pachod Fire Destroys Fruit and Vegetable Vendors Handcarts: पाचोड बसस्थानक परिसरातील फळ-भाजी विक्रेत्यांच्या हातगाड्यांना मध्यरात्री लागलेल्या आगीत रोजगाराचे साधन जळून खाक; हजारो रुपयांचे नुकसान, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर
Pachod Fire Incident Leaves Fruit and Vegetable Vendors With Major Losses After Their Handcarts Are Destroyed Overnight

Pachod Fire Incident Leaves Fruit and Vegetable Vendors With Major Losses After Their Handcarts Are Destroyed Overnight

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-हबीबखान पठाण

पाचोड: फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांच्या हातगाड्यांना बुधवारी (ता.नऊ) रात्री पावणेबारा वाजेच्या सुमारास अचानक आग लागून या आगीत काही हातगाड्या व अन्य साहित्य जळून खाक झाल्याची घटना पाचोड (ता.पैठण) येथील बस स्थानक परिसरात घडली असून, यांत संबंधित फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांचे हजारों रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

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