Paithan Fire दिवसभर राबले, रात्री रोजगाराचे साधनच जळाले! पाचोडमध्ये फळ-भाजी विक्रेत्यांच्या हातगाड्यांना आग

-हबीबखान पठाणपाचोड: फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांच्या हातगाड्यांना बुधवारी (ता.नऊ) रात्री पावणेबारा वाजेच्या सुमारास अचानक आग लागून या आगीत काही हातगाड्या व अन्य साहित्य जळून खाक झाल्याची घटना पाचोड (ता.पैठण) येथील बस स्थानक परिसरात घडली असून, यांत संबंधित फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांचे हजारों रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गेल्या अनेक वर्षांपासून पाचोड बसस्थानक परिसरात अनेक फळ व भाजीपाला विक्रेते आपल्या कुटुंबियाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगार म्हणून हातगाड्यांवर फळ व भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. दिवसभर आपला व्यवसाय केल्यानंतर हे विक्रेते घरी जातांना रात्रीला आपल्या हातगाड्या बसस्थानक परिसरात एकत्रितपणे उभ्या करून घरी जातात. घरी जातांना ते रात्रीच्या वेळी या हातगाड्यांवर फळे किंवा भाजीपाला ठेवत नाही, त्यामुळे त्या रिकाम्याच असतात. .दरम्यान, बुधवारी (ता.नऊ) दिवसभराचा व्यवसाय करून ते विक्रेते रात्रीला सुमारे अकरा वाजण्याच्या सुमारास घरी गेले असता अर्ध्या पाऊण तासानंतर पावणेबारा वाजेच्या दरम्यान अचानक परिसरात एकत्र उभ्या केलेल्या हातगाड्यांना आग लागल्याचे निदर्शनास आले. आगीने काही वेळातच मोठ्या प्रमाणात रौद्ररूप धारण केल्याने परिसरात एकच गोंधळ होऊन धांदल उडाली. यावेळी उपस्थित उमेश भगुरे, जॉन्टी म्हस्के, मुनवर सय्यद, शेख रफिक बागवान यांच्यासह अन्य तरुणांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सतर्कतेमुळे काही वेळातच आग आटोक्यात आली..या घटनेत अनेकांच्या हातगाड्यांचे नुकसान झाले असून, फळ विक्रेत्यांच्या रोजगाराचे साधनच आगीच्या भकष्यस्थानी सापडल्याने संबंधित विक्रेत्यांचा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाली आहे. रात्री हातगाड्यांवर कोणताही माल नसतानाही आग नेमकी कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आग लागण्यामागील नेमके कारण तपासाअंतीच स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, हातगाडीवर व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणा 'त्या' गोर -गरीब सर्व सामान्य फळे भाजीपाला विक्रेत्यांचे नुकसान झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने घटनेची पाहणी करून नुकसानग्रस्त हातगाडीधारकांचा पंचनामा करावा व त्यांना योग्य ती आर्थिक मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rअनेक फळ व भाजीपाला विक्रेते दिवसभर व्यवसाय केल्यानंतर सायंकाळी घरी जातांना हातगाड्यावरील वाळलेले गवत, पाचट दुसऱ्या दिवसासाठी जपून ठेवतात. अज्ञात कुणीतरी बिडी - सिगारेट पिण्यासाठी आगकाडी ओढून ती या गवताच्या ढिगावर फेकल्याने हि आग लागली असावी असे काही विक्रेत्यांनी 'सकाळ' शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.