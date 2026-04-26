Farmer Agri Theft Paithan: पाचोड परिसरात शेतकऱ्यांच्या पंप-केबल चोरीचा कहर; विहिरींना पाणी असूनही पिके होरपळली

पाचोड : गेल्या तीन महिन्यांपासून अज्ञात चोरट्यांनी शेतकऱ्यांना आपले 'लक्ष्य' बनवत विहिरी व कुपनलिकांवरील विद्युत मोटारी तसेच सौर ऊर्जेच्या केबलची चोरी करण्याचा सपाटा लावला आहे. विहिरींमध्ये पाणी असूनही केबल व पंपाअभावी पिकांची होरपळ होत आहे. तीन महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही पोलिसांना चोऱ्यांवर नियंत्रण मिळवता आले नसल्याने आता गावोगावी बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..फेब्रुवारी महिन्यापासून सलगपणे चोरट्यांनी शेतकऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. हे चोरटे विद्युत व सौर पंपांच्या केबलची चोरी करून त्या एका ठिकाणी जमा करतात व त्यांना जाळून त्यातील तांब्याच्या (कॉपर) तारा वेगळ्या करून नेतात. तीन महिन्यांनंतरही अशा घटना सुरूच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.रात्री भारनियमन असल्यामुळे शेतकरी दिवसा पिकांना पाणी देऊन रात्री निश्चिंत राहत होते. मात्र, याचाच फायदा घेत चोरट्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात ब्रम्हगाव (ता. पैठण) शिवारातील डाव्या कालव्यालगत सुमारे दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या पंप व केबलमधील तांब्याच्या तारा असलेले केबल कापून नेले. त्या केबल एका ठिकाणी गोळा करून जाळण्यात आल्या व त्यातील तांबे चोरून नेण्यात आले..या घटनेनंतर मुरमा, कोळी बोडखा, सानपवाडी, केकतजळगाव आदी पाच-सात गावांतील दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या सौर पंपांच्या केबलची चोरी करण्यात आली. चोरट्यांनी पोलिसांसमोर उघड आव्हान निर्माण केल्याने तसेच प्रशासनाची झोप उडवल्याने शेतकरी पूर्णतः धास्तावले आहेत.विहिरी व कालव्यांमध्ये पाणी असूनही विद्युत व सौर पंप, केबल लंपास झाल्याने पिकांना पाणी देणे कठीण झाले आहे. परिणामी, पाचोड (ता. पैठण) परिसरातील शेतकरी चिंतातूर झाला आहे.गेल्या अनेक दिवसांपासून चोरट्यांनी पाचोड परिसरातील शेतकऱ्यांना लक्ष्य केले असून विहीर व बोअरवेलमधून विद्युत पंप चोरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. खरिपानंतर ऐन रब्बी हंगामातही चोरटे विद्युत मोटारी व केबलवर डल्ला मारत असल्याने पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. यापूर्वी या घटनांबाबत पोलिसांत तक्रारी दाखल करूनही चोरटे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागत नाहीत. त्यामुळे पाचोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोटार चोरीच्या घटनांत वाढ झाली असून शेतकरी वर्ग भयभीत झाला आहे..चोरट्यांचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी अधिक सक्रियता दाखवणे गरजेचे आहे. पाचोडसह पाचोड खुर्द, लिंबगाव, थेरगाव, मुरमा, कोळी बोडखा, वडजी, खंडाळा, कुतूबखेडा, रांजनगाव दांडगा, सुलतानपूर, कडेठाण, गेवराई मर्दा, हर्षी, दादेगाव, खादगाव, दावरवाडी आदी ठिकाणांतील शेतकऱ्यांच्या विहिरी व बोअरवेलमधील पंप, केबल व स्टार्टर्स चोरीला गेले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून चोरट्यांनी या परिसरात धुमाकूळ घातला असून तातडीने त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे.परिसरातून दररोज ३० ते ३५ शेतकऱ्यांच्या केबलची चोरी होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. चोरटे पोलिसांच्या हाती लागत नसल्याने पोलिस आता गावनिहाय बैठका घेऊन शेतकरी व ग्रामस्थांना सतर्क राहण्याचे मार्गदर्शन करत आहेत.या घटनांचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते, हरिविजय बोबडे, महादेव नाईकवाडे, गोविंद राऊत, विष्णू सानप व त्यांचे सहकारी करीत आहेत.