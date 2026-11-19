पाचोड - जन्मदात्या निर्दयी पित्याने वडापाव व चॉकलेटचे आमिष दाखवून नव्या स्कूटीवर बसवून दोन चिमुकल्या मुलांना सोमवारी (ता. १६) जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यात फेकून दिल्यानंतर तब्बल ४८ तासांनंतर आयुष उर्फ आर्यन सोमनाथ उर्फ परमेश्वर रोडगे या सात वर्षीय बालकाचा मृतदेह बुधवारी (ता .१८) सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास डाव्या कालव्याच्या इंदेगाव - ब्रम्हगाव शिवारात सापडून आला तर दुसरा बालक श्याम उर्फ कार्तिक रोडगे (वय पाच) याचा मृतदेह तब्बल तिन दिवसानंतर गुरुवारी (ता. १९) डाव्या कालव्यात अकरा वाजेच्या सुमारास टाकळी अंबड शिवारातील साखळी क्र१० जवळ कुजलेल्या अवस्थेत पाण्यावर तरंगताना सापडून आला असून या घटनेने परिसरात संताप, दुःख आणि हळहळ व्यक्त होत आहे..गुरुवारी (ता. १९) सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास डाव्या कालव्यावरील विद्युत मोटारी सुरू करण्यासाठी गेलेल्या काही शेतकऱ्यांना टाकळी अंबड शिवारात पाण्यातून एका बालकाचा मृतदेह वाहत येताना दिसला. क्षणाचाही विलंब न करता कार्तिक नरवडे (पहेलवाल) व ईश्वर पोकळे दोघे रा. हिंगणी (ता. पैठण) यांनी कालव्यात उड्या घेत पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहून जाणाऱ्या कार्तिक उर्फ श्याम रोडगे (वय पाच) चा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढला व या घटनेची पाचोड पोलिसांना माहिती दिली.ही माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याने पोलिस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे व त्यांच्या सरकाऱ्यानी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह रुग्णवाहीकेद्वारे उत्तरीय तपासणीसाठी पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले. दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख मसरतजहाँ यांनी उत्तरणीच तपासणी केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन केला..बुधवारी (ता. १८) आयुष उर्फ आर्यनवर नांदर येथे शोकाकुल वातावरणात सायंकाळी पावणेसात वाजता पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार करण्यात आल्यानंतर गुरुवारी (ता. १९) कार्तिक उर्फ श्याम रोडगे यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याचा दुर्दैवी प्रसंग आई, आजोबा, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांवर ओढवला. ग्रामीण रुग्णालयात मृतदेह पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले. दरम्यान नातेवाईकांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता. निरागस बालकाच्या मृत्यूने गावातील प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू तराळले.दरम्यान, दोन्ही बालकांचा शोध घेतांना तब्बल तिन दिवस आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व पोलिस प्रशासनाची दमछाक झाली. या प्रकरणातील संशयित आरोपी निर्दर्यी पिता सोमनाथ उर्फ परमेश्वर दामोदर रोडगे (वय ४०) याला पोलिसांनी पहिल्या दिवसापासूनच ताब्यात घेतले आहे. त्यास दुपारी पैठणच्या न्यायलयासमोर उभे करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांच्या चौकशीत त्याने दोन्ही मुलांच्या संगोपनावरून पती-पत्नीत वारंवार वाद होत असल्यानेच आपण त्यांना संपवल्याचे सांगून स्वतः ही जिव देणार होतो, नेहमी होणाऱ्या वादातून दोन्ही बालकांना कायम संपवून ती सापडू नयेत म्हणून आपण त्यास कालव्यात फेकल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सोबतच पत्नी सुषमाचाही जीव घेण्याचा विचार होता; मात्र ती सोबत न आल्याने ती बचावली असे त्याने पोलिसांना सांगितले.दोन निरागस जीवांवर कोसळलेले संकट, एका बालकाचा मृत्यू आणि दुसऱ्याच्या शोधासाठी सुरू असलेली धडपड… या घटनेने पितृत्वाच्या नात्याला काळिमा फासला असून, माणुसकीलाही सुन्न करणारा हा प्रसंग नांदर गावाच्या काळजात कायमची जखम करून गेला आहे..निर्दयी पतीविरुद्ध सुषमा रोडगे (वय-२७) हिने बुधवारी (ता. १८) रात्री आठ वाजता तक्रार दिली असून, या तक्रारीवरून पाचोड पोलिसांनी सोमनाथ उर्फ परमेश्वर रोडगे विरु्द्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला.पुढील तपास विभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस निरीक्षक महादेव नाईकवाडे व त्यांचे सहकारी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.