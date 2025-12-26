मराठवाडा

Pachod Crime : वाढदिवसाला डीजे वाजवण्यावरून वाद ; दुचाकी पेटवणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले!

DJ Dispute : वाढदिवसाच्या डिजेवरून झालेल्या वादातून पाचोडमध्ये तरुणांनी दुचाकी व साहित्य पेटवले. या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेत डिजे जप्त केला असून तपास सुरू आहे.
हबीबखान पठाण
पाचोड : वाढदिवसाला डिजे वाजविण्यास मज्जाव करणाऱ्याचा मनात रोष धरून गुरुवारी (ता.२५) डिजेच्या निनादात संबंधिताच्या दुचाकी व अन्य साहीत्य एकत्रित करून ते पेटविणाऱ्या बारा तरुणांपैकी चार जणांना शुक्रवारी (ता.२६) पाचोड पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश व डिजेसारखे वाद्य वाजविण्यास प्रतिबंध असतांनाही डिजे वाजविल्याबद्दल सदर डिजे जप्त केला.

