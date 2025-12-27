मराठवाडा

Pachod Police Action : डिजे वादातून दुचाकी पेटविणाऱ्यांची पोलिसांकडून पाचोडमध्ये धिंड; दहशतीला चाप!

DJ Violence Case : डिजे बंदी असतानाही वाढदिवस साजरा करून दुचाकी पेटवून दहशत माजविणाऱ्या तरुणांवर पाचोड पोलिसांनी कठोर कारवाई केली. चौघांची सार्वजनिक धिंड काढून पोलिसांनी गुन्हेगारीविरोधात ठाम संदेश दिला.
हबीबखान पठाण
पाचोड : वाढदिवसाला डिजे वाजविण्यास मज्जाव करणाऱ्याचा मनात रोष धरून गुरुवारी (ता.२५) डिजेच्या निनादात संबंधिताच्या दुचाकी व अन्य साहीत्य एकत्रित करून पेटविणाऱ्या बारा तरुणांपैकी चार जणांची शनिवारी (ता.२७) पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी पैठण चौक ते पोलिस ठाण्यापर्यंत पायी धिंड काढल्याने निष्कारण दहशत माजविणाऱ्यावर पोलिसांची जरब बसल्याचे पाहवयास मिळते.

