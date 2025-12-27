Pachod Police Action : डिजे वादातून दुचाकी पेटविणाऱ्यांची पोलिसांकडून पाचोडमध्ये धिंड; दहशतीला चाप!

पाचोड : वाढदिवसाला डिजे वाजविण्यास मज्जाव करणाऱ्याचा मनात रोष धरून गुरुवारी (ता.२५) डिजेच्या निनादात संबंधिताच्या दुचाकी व अन्य साहीत्य एकत्रित करून पेटविणाऱ्या बारा तरुणांपैकी चार जणांची शनिवारी (ता.२७) पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी पैठण चौक ते पोलिस ठाण्यापर्यंत पायी धिंड काढल्याने निष्कारण दहशत माजविणाऱ्यावर पोलिसांची जरब बसल्याचे पाहवयास मिळते..पाचोड पोलिस ठाणे अंतर्गत बऱ्याच दिवसांपासून छुप्या गुन्हेगारीच्या घटना घडत असून विविध जिल्ह्यातील अट्टल गुन्हेगार असलेल्या समर्थकांच्या येथे टोळ्याचा उदय होतांना पाहवयास मिळते. एवढेच नव्हे तर येथील स्थानिक युवकांकडे सहजतेने गावठी कट्टे, तलवारी उपलब्ध होऊन त्यांची सर्वसामान्यांसह पोलिस, व्यापारी, ठेकेदार आदींना लुटण्याचे मनोबल वाढून सर्वसामान्यांत दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याच्या घटनांत दिवसेदिवस वाढ होत असल्याचे दिसून येते.त्यामुळे पोलिसांविरुद्ध रोष पसरत होता. एवढेच नव्हे तर पोलिसांची जरब घटून सर्वसामान्याची सुरक्षितता संकटात सापडल्याचे बोलले जात होते..Pachod Crime : वाढदिवसाला डीजे वाजवण्यावरून वाद ; दुचाकी पेटवणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले!.त्यामुळे पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २५) डिजे वाजवून वाहने पेटवून दहशत निर्माण करणाऱ्याची खोड मोडण्याचा विडा हाती घेतला. यापूर्वी येथील काही तरुणांनी कमरेला गावठी कट्टा, हातात कोयता, तलवार, चाकू, गुप्त्या आदी प्राणघातक शस्त्र घेऊन, कॉलर उडवत इंस्टाग्रामवर रिल बनवून ते व्हिडीओ समाजमाध्यमावर पसरवून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याप्रसंगी पोलिसांनी 'त्या' सर्वांची धिंड काढून त्यांची दहशत मोडीत काढली होती..गुरुवारी (ता.२५) त्याच घटनेची पुनरावृत्ती घडली. जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश व डिजेसारखे वाद्य वाजविण्यास प्रतिबंध असतांनाही येथील तरुणांनी एकत्रित येऊन डिजे लावून जोमात वाढदिवस साजरा केला. यावेळी डिजे वाजविण्यास विरोध करणाऱ्या लोकांच्या दुचाक्या व इतर साहित्य गोळा करून डिजेच्या आवाजात सर्वांदेखत पेटवून त्या साहीत्याची होळी केली. याबाबत पाचोड पोलिसांनी बारा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून चौघांना ताब्यात घेतले तर डिजे वाजविण्यास प्रतिबंध असतानाही डिजे वाजविल्याबद्दल पोलिसांनी सदर डिजे जप्त केला. .Chakur Crime : दारू व सिगारटे दे म्हणून काठीने डोक्यात मारहाण करून बार मालकाचा खून.बारा आरोपीपैकी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतले तर आठ जण अद्याप फरारच आहेत. सदर तरुण दहशत निर्माण करीत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आल्याने पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या तरुणांना पोलिसी खाक्या दाखवून त्यांची चांगलीच जिरविली. एवढेच नव्हे तर जनतेच्या मनातील त्यांची अनामिक भिती दूर व्हावी म्हणून सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडीत,पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेल्याची पाचोड बसस्थानकाजवळील पैठण चौकात आणून त्यांना अटक करून त्यांची पैठण चौक ते पोलिस ठाणे अशी पायी धिंड काढली..या घटनेमुळे दहशत पसरविणाऱ्या वर पोलिसांची जरब बसल्याचे दिसून येते. उर्वरित फरारी आरोपीना लवकरच ताब्यात घेण्यात घेऊन पाचोड व परिसर दहशत मुक्त करण्यात येईल असे सपोनि सचिन पंडीत यांनी सांगितले .या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहते करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.