Paithan Chowk Chaos: पाचोडमध्ये वाहतूक कोंडीचा कळस; आठवडी बाजाराच्या दिवशी पैठण चौक ठप्प, नागरिक हैराण

पाचोड : धुळे– सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पैठण तालुक्यातील महत्त्वाचे व वर्दळीचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाचोड येथे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. विशेषतः बसस्थानकाजवळील पैठण चौकात नेहमीच वाहनांची गर्दी होत असून वाहनधारकांसह पादचाऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..रविवारी पाचोडचा आठवडी बाजार भरत असल्याने या समस्येची तीव्रता आणखी वाढते. बाजारासाठी परिसरातील विविध गावांतून नागरिक मोठ्या संख्येने येत असल्याने पैठण चौकांत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. परिणामी अनेक वाहनधारकांना तासन् तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागते. अनेकदा वाहनधारक आणि पादचारी यांच्यात किरकोळ वाद होतात..या मार्गावरून राज्य परिवहन महामंडळाच्या तसेच आंतरराज्य वाहतूक करणाऱ्या शेकडो बसेस धावत असतात. पाचोड हे तालुक्यातील प्रमुख व्यापारी केंद्र असल्याने येथे मोठी बाजारपेठ, रुग्णालये, पोलीस ठाणे, बँका, कृषी साहित्याची दुकाने तसेच विविध व्यावसायिक आस्थापना आहेत. त्यामुळे दिवसभर नागरिकांची मोठी वर्दळ असते.याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गालगत काही व्यावसायिकांनी केलेले अतिक्रमण, रस्त्याच्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या हातगाड्या, आईस्क्रीम, पाणीपुरी व इतर खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांमुळे रस्त्याची रुंदी कमी होऊन वाहतुकीच्या कोंडीत अधिक भर पडत आहे. यामुळे पाचोडच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..दरम्यान, रविवारी (ता.३१)आठवडी बाजाराच्या दिवशी झालेल्या वाहतूक कोंडीत एका एसटी बसचा एका व्यक्तीला धक्का लागल्याची घटना घडली. या प्रकारानंतर काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन वाहतूक सुमारे तासभर ठप्प झाली. त्यामुळे नागरिक, प्रवासी आणि वाहनधारकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..पाचोडच्या पैठण चौकातील वाहतूक समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी रस्त्यालगतचे अतिक्रमण हटविणे, हातगाड्यांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन करणे, वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांची नियुक्ती करणे आणि आठवडी बाजाराच्या दिवशी विशेष वाहतूक व्यवस्था लागू करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.