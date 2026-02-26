Pachod Theft : चोरट्यांनी बनविले शेतकऱ्यांना 'लक्ष्य'! पाणी असूनही पिकांची होरपळ; दोनशेवर शेतकऱ्यांच्या विद्यूत पंपाचे केबल रात्रीतून लंपास

पाचोड - अनेक दिवसांपासुन अज्ञात चोरट्यांनी शेतकऱ्यांना आपले 'लक्ष्य' बनवून विहिरी व कुपनलीकेवरील विद्युत मोटारी चोरण्याचा सपाटा लावला असला तरी गुरुवारी (ता.२६) मध्यरात्री चोरट्यांनी मात्र चक्क दोनशेच्यावर शेतकऱ्यांच्या विद्यूत पंपाचे केबल चोरून नेत ते एका ठिकाणी संकलित करून त्यांस जाळून त्यातील कॉपर (तांब्या)ची तार नेल्याची अजब घटना पाचोड (ता. पैठण) पोलिस ठाण्यांतर्गत गावांत घडली. .यासंबंधी अधिक माहिती अशी, तुर्तास या आठवड्यात रात्रीला भारनियमन असल्याने दिवसा शेतकरी पिकांस पाणी देऊन रात्री निश्चिंत राहत आहे. बुधवारी (ता.२५) दिवस भर ब्रम्हगाव (ता.पैठण) शिवारातील डाव्या कालव्यावर विद्यूत पंप बसविलेल्या दोनशे वर शेतकऱ्यांनी पिकांना पाणी देवून पंप बंद करून ते सायंकाळी घरी गेले..यावर अज्ञात चोरट्यानी पाळत ठेवून गुरुवारी (ता.२६) मध्यरात्रीला या कालव्यावर बसविलेल्या दोनशेवर विद्यूत पंपाचे तांब्याचे तार असलेले केबल कापून नेत एका ठिकाणी ते गोळा केले व त्यास जाळून त्यातील कॉपरच्या तारा चोरून नेल्या. सकाळी शेतकरी मोटारी सुरु करण्यासाठी कालव्यावर गेले असता त्यांच्या सर्वांच्या मोटारीचे केबलच गायब झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी आजूबाजूला शोध घेतला असता एका शेतात केबल जाळून त्यातील तांब्याच्या तारा काढल्याचे लक्षात आले..या घटनेदरम्यान मुरमा, कोळी बोडखा, सानपवाडी, केकतजळगाव आदी ठिकाणी ही चोरटयांनी सौर उर्जेवरील पंपाचे केबल चोरून नेले. साधारणतः एकाच रात्री पाच - सात गावांतील दोनशेवर अधिक शेतकऱ्याच्या विज पंपाचे केबल चोरून नेण्याची एवढी मोठी घटना प्रथमतःच घडली असून या घटनेमुळे शेतकरी पूर्णतः धास्तावला आहे.विहीरीं व कालव्यास पाणी असूनही विद्युत व सौर ऊर्जेवरील पंप, केबल लंपास झाल्याने पिकांना पाणी देणे कठीण होऊन बसले आहे.एकंदरीत केबल व पंपाअभावी पिकांची होरपळ होत असल्याने पाचोड (ता.पैठण) परिसरातील शेतकरी चिंतातूर बनला आहे..अनेक दिवसांपासुन चोरट्यांनी पाचोड परिसरातील शेतकऱ्यांना आपले 'लक्ष्य' बनविले असुन चोरटे विहीर, बोअरवेलमधुन अलगद विद्युतपंप चोरून नेत असल्याने शेतकरीवर्ग हैराण झाला. खरिपापाठोपाठ ऐन रब्बीच्या हंगामात चोरटे विद्युत मोटारी व केबलवर डल्ला मारत असल्याने विहीरी, कुपनलीकेस पाणी असतानाही पिकांची होरपळ होतांना दिसते.यापूर्वी या घटनांसंबं धी पोलिसांत तक्रार दाखल होऊनही चोरटे पोलिसांना गुंगारा देत आहे. पोलिसांत तक्रारी देऊनही चोरटे हाती लागत नसल्याने पाचोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विद्युत मोटारी चोरीच्या घटनांत वाढ होऊन शेतकरीवर्ग धास्तावला आहे. चोरटयांनी एका प्रकारे पाचोड पोलिसांसमोर हे आव्हानच निर्माण केले आहे..विद्युत मोटारी चोरणाऱ्या चोरट्यांचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी सूत्रे फिरवून तसदी घेणे गरजेचे आहे. यंदा चोरट्यांनी पाचोडसह पाचोड खूर्द, लिंबगाव, थेरगाव, मुरमा, कोळी बोडखा, वडजी, खंडाळा, कुतूबखेडा, रांजनगाव दांडगा, सुलतानपूर, कडेठाण, गेवराई मर्दा, हर्षी, दादेगाव, खादगाव, दावरवाडी आदी ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचे विहीर व बोअरवेलमधील पंप, केबल, स्टार्टर्स लंपास केले असून गत वर्षभरापासून या चोरट्यांनी परिसरात धूमाकुळ घातला आहे. तातडीने चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्याची शेतकऱ्यांतून मागणी जोर धरत आहे..परिसरातून चोरट्यांनी लांबविलेल्या चोरट्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू असले तरी त्यांच्यावरील पोलिसांची जरब घटल्याने त्यांचे मनोबल वाढल्याचे बोलले जाते.एकंदरीत या घटनांचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहाते,हरिविजय बोबडे, महादेव नाईकवाडे व त्यांचे सहकारी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.