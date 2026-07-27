मराठवाडा

Pachod House Theft : पाचोडमध्ये तिसऱ्या मजल्यावरील खिडकीतून घरात चोरी; सात लाखांचे दागिने व रोख रक्कम लंपास

तिसऱ्या मजल्यावरील अरुंद खिडकीतून घरात घुसून चोरट्यांनी रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने असा तब्बल सात लाखांचा ऐवज लंपास; पोलिस, गुन्हे शाखा, श्वानपथक व अंगुली मुद्र तज्ज्ञांचा तपास सुरू
Thieves enter third-floor house through window and steal jewellery worth seven lakh in Pachod

Thieves enter third-floor house through window and steal jewellery worth seven lakh in Pachod

Sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड : अज्ञात चोरटयांनी तिसऱ्या मजल्यावरील खिडकीतून घरात प्रवेश करून रोख रकमेसह सात लाखांचा ऐवज लांबविल्याची घटना सोमवारी (ता.२७) धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर उघडकीस आली.

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