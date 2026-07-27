Pachod House Theft : पाचोडमध्ये तिसऱ्या मजल्यावरील खिडकीतून घरात चोरी; सात लाखांचे दागिने व रोख रक्कम लंपास

पाचोड : अज्ञात चोरटयांनी तिसऱ्या मजल्यावरील खिडकीतून घरात प्रवेश करून रोख रकमेसह सात लाखांचा ऐवज लांबविल्याची घटना सोमवारी (ता.२७) धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर उघडकीस आली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील अंबिका मार्बल दुकानाच्या तिसऱ्या मजल्यावर हेमंत शांताराम सूर्यवंशी हे आपल्या कुंटुबियासमवेत राहतात. ते शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी आपल्या कुटूंबियासह घर बंद करून नातेवाईकांकडे गेले होते. अज्ञात चोरटयांनी याकडे पाळत ठेवून संधी साधत या तिसऱ्या मजल्यावरील दोन बाय अडीच फुट आकाराच्या खिडकीतून घरात प्रवेश करून कपाटात ठेवलेले पंचवीस हजाराच्या रोख रकमेसह सोन्याची नेकलेस, कर्णफूले, अंगठी, गळ्यातील साखळी आदी सात लाख रुपये किंमतीचे दागिने लंपास केले..सूर्यवंशी हे सोमवारी (ता.२७) सकाळी घरी परतल्यानंतर चोरीचा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी यासंबंधी तात्काळ पाचोड पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसमवेत घटनास्थळी धाव घेऊन घटनेचा पंचनामा केला व घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील स्थानिक गुन्हे शाखा, श्वानपथक आणि अंगुली मुद्र तज्ज्ञांच्या पथकाला पाचारण केले..या घटनेची माहिती मिळताच उपरोक्त सर्व पथकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थितीची केली व चोरट्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चोरट्यांचा ठोस मागमूस लागला नाही. याप्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून या घटनेचा पुढील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे सहकारी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.