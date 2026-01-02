मराठवाडा

Pachod Truck Accident : पाचोड येथे भरधाव ट्रकचा कहर; पंचावन्न वर्षीय इसमाचे दोन्ही पाय चिरडले!

Traffic Hazard : पाचोड येथील पैठण चौकात भरधाव ट्रकच्या धडकेत पंचावन्न वर्षीय इसम गंभीर जखमी होऊन दोन्ही पाय निकामी झाले आहेत. या अपघातामुळे धुळे–सोलापूर महामार्गावरील अतिक्रमण व रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
Speeding Truck Causes Gruesome Accident at Pachod Chowk

Sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड : भरधाव वेगातील मालवाहू ट्रकने पंचावन्न वर्षीय इसमास चिरडल्याने त्यांच्या दोन्ही पायांचा चुराडा होऊन ते गंभीर जखमी झाल्याची घटना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोड (ता.पैठण) पैठण चौकात शुक्रवारी (ता.दोन) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास घडली असून शंकरराव बापूजी एखंडे असे गंभीर जखमी झालेल्या इसमाचे नाव आहे.

Marathwada
accident
pachod
Truck
road safety incidents

