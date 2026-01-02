Pachod Truck Accident : पाचोड येथे भरधाव ट्रकचा कहर; पंचावन्न वर्षीय इसमाचे दोन्ही पाय चिरडले!

पाचोड : भरधाव वेगातील मालवाहू ट्रकने पंचावन्न वर्षीय इसमास चिरडल्याने त्यांच्या दोन्ही पायांचा चुराडा होऊन ते गंभीर जखमी झाल्याची घटना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पाचोड (ता.पैठण) पैठण चौकात शुक्रवारी (ता.दोन) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास घडली असून शंकरराव बापूजी एखंडे असे गंभीर जखमी झालेल्या इसमाचे नाव आहे. .यासंबंधी अधिक माहिती अशी, शुक्रवारी (ता.दोन) दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास येथील शंकरराव बापूजी एखंडे हे बस स्थानकावरून पायी आपल्या घराकडे जात असतांना पैठणकडून येणाऱ्या भरधाव वेगातील ट्रक (क्र. के ए- 56 _3869) ने पैठण चौकात येताच बीडकडे वळण घेतांना शंकरराव एखंडे यांना चिरडले. यांत त्यांच्या दोन्ही पायांचा अक्षरशः चुराडा झाला असून ते निकामी झाले आहेत. ही घटना पाहताच सभोवतालच्या नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली.काहीनी त्यांना तातडीने गंभीर जखमी अवस्थेत पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र शंकरराव यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांचेवर प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठविले..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.ही घटना घडताच ट्रकचालकाने गर्दीतून ट्रक घेऊन भरधाव वेगाने घटनास्थळावरून पळ काढला. काही जणांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला असता त्याचे ही बाब लक्षात आल्याने त्याने पाचोडपासून काही अंतरावर ट्रक सोडून पसार होण्यात धन्यता मानली. या घटनेची पाचोड पोलीसांना माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली व चालकाने काही अंतरावर सोडून दिलेला अपघातग्रस्त ट्रक ताब्यात घेऊन पाचोड पोलीस ठाणे येथे आणून जमा केला. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असून पुढील तपास सहाय्यक फौजदार आण्णासाहेब गव्हाणे करीत आहे..अतिक्रमणामुळे अपघाताला निमंत्रण:- धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात लहान मोठ्या आपले उद्योग धंदे उभारून व्यवसाय थाटले. त्यांनी नकळत महामार्गच अतिक्रमण करून अर्धाधिक महामार्ग ताब्यात घेतल्याने वाटसरूंसह वाहन धारकांना महामार्गावरून जाताना तारेवरची कसरत करावी लागते. एवढेच नव्हे तर दररोज या महामार्गावर वाहतूकीची कोंडी होऊन वाहनधारकांना वाहतुकीत अडकावे लागत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग असूनही हा रस्ता अरुंद झाल्याने एखाद्या पाणंदरस्त्यासारखा वाटत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला बाह्य वळणाच्या निर्मितीमुळे महामार्गावरील अतिक्रमण हटविण्याचा विसर पडल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.