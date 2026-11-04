Painganga River Barrage: पैनगंगा नदीवरील बंधाऱ्याचे ९० टक्के काम पूर्ण ; २०२ कोटींच्या प्रकल्पामुळे भविष्यात पाणीटंचाईवर मात करण्याची आशा

किनवट: किनवट शहरासह परिसरातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. पैनगंगा नदीवरील नवनिर्मित उच्च पातळी बंधाऱ्याचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम येत्या १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. परतीचा पाऊस झाल्यास बंधाऱ्यात गेट बसवून पाणी अडविण्याची तयारी करण्यात येणार असल्याची माहिती गोदावरी पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता पंकज गावंडे यांनी दिली आहे. .शहरालगत पैनगंगा नदीवर २०२ कोटी रुपये खर्चून १३ गेटचा उच्च पातळी बंधारा उभारण्यात येत आहे. सध्या गर्डरवर स्लॅब टाकण्याचे काम शिल्लक असून, ते पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन शासनाने धरणे व बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडविण्यासंदर्भातील काही अटी शिथिल केल्याने या प्रकल्पात पाणीसाठा करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे..या बंधाऱ्यात प्रत्येकी १२ मीटर रुंदीची आणि सात मीटर उंचीची एकूण १३ गेट बसविण्यात येणार आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे १०.५७ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार असून, १ हजार ५७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे किनवट शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून, किनवट व उमरखेड तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांनाही रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, भूमिपूजनानंतर अवघ्या २४० दिवसांत रात्रंदिवस काम करून हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आणण्यात आला आहे..आमदार भीमराव केराम यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यानंतर गोदावरी पाटबंधारे विभागाच्या देखरेखीखाली कामाला गती देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर येथील कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता सुदाकर कचकलवार आणि कार्यकारी अभियंता प्रसाद लांब यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता पंकज गावंडे व कनिष्ठ अभियंता शिवशंकर डाखोरे हे कामाच्या प्रगतीवर आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान, यंदा हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच पैनगंगा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले आहे. अशा परिस्थितीत बंधाऱ्याचे उर्वरित काम वेळेत पूर्ण होऊन पाणी अडविणे शक्य झाल्यास शहरासह परिसरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे..बंधारा किनवटच्या विकासाला नवी दिशा देणार : केरामपैनगंगा उच्च पातळी बंधारा हा किनवट तालुक्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुप्रतीक्षित प्रकल्प आहे. यामुळे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलसंधारणाच्या दृष्टीने मोठा फायदा होणार आहे. प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, गुणवत्तापूर्ण काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. बंधारा पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी, नागरिक आणि परिसराच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास आमदार भीमराव केराम यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.