Illegal Sand Mining: लांजीत पैनगंगा नदीपात्रात ट्रेझर बोट, जेसीबीने अवैध वाळू उत्खनन; सायफळ घाट बंद तरीही प्रशासन मूकदर्शक

माहूर (जिल्हा नांदेड) : माहूर तालुक्यातील लिलाव झालेल्या पाच घटनांपैकी अमाप वाळू उत्खनन झालेले सायफळ घाट तूर्त बंद आहे तर लांजी घाटातून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा सुरू असून सदर वाळू घाटाचा लिलाव झालेला असला तरी प्रत्यक्षात नियमबाह्य पद्धतीने अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे.नदी पात्रात उतरून ट्रेझर बोटींच्या सहाय्याने वाळू काढली जात असून, यासाठी जेसीबी व पोकलँड मशीनचाही सर्रास वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे..सायफळ आणि लांजीप घाटावर विशेष म्हणजे, वाळू घाटाचा लिलाव झाल्यानंतरही शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व पर्यावरणीय नियमांचे पालन होत नसल्याची परिस्थिती आहे,महसूल विभागाचे कर्मचाऱ्या समोर मोठ्या प्रमाणात वाळूचे अवैध उत्खनन सुरू आहे,तरी ही नियम बाह्य उत्खनन का करत हे म्हणण्याची धमक सध्या कुठल्याच कर्मचारी अधिकाऱ्या मध्ये उरली नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.दरम्यान, दैनिक सकाळ मध्ये अवैध वाळू उत्खननाचे वास्तव मांडल्या नंतर तूर्त सायफळ घाट क्लोज करण्यात आले तर लांजी घाटावर ट्रेझर बोटीं,जेसीबी आणि पोकलेन च्या सहाय्याने वाळू उपसा केला जातोय, वाजता पाण्यातून वाळूचे उत्खननामुळे नदीपात्रात खोल खड्डे निर्माण होण्याची शक्यता असून भविष्यात जीवितहानी होण्याचा धोका नाकारता येत नाही..स्थानिक प्रशासनाने वेळोवेळी कारवाई करण्याऐवजी डोळेझाक केल्याचा आरोप होत असून त्यामुळे अवैध उत्खननाला खतपाणी मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.जिल्हा प्रशासनाने खोटे व कंत्राटदार धार्जिणे अहवाल सादर करणाऱ्या मंडळ अधिकारी,तलाठी विरुद्ध तात्काळ कारवाई करून हा प्रकार थांबवावा,अशी मागणी होत असून पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या लांजी येथील पैनगंगा नदी पात्रातील अशा बेकायदेशीर उत्खननावर वेळीच आळा घातला नाही,तर भविष्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,असा इशाराही पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे..️सायफळ नदीपत्रातील अमर्याद वाळू साठ्यावर कारवाई नाहीचसायफळ घाटावरून १३९१ ब्रास वाळू उत्खनन करण्याची परवानगी असताना नदी पात्रात ठीक ठिकाणी हजारो ब्रास वाळू चे साठे करून ठेवण्यात आले आहे, दैनिक सकाळ मध्ये हा मुद्दा लाऊन धरल्या नंतर तहसीलदार माहूर यांनी वाई बाजार च्या महसूल अधिकारी योगिता राठोड व सायफळ चे ग्राम महसूल अधिकारी प्रदीप कदम यांना पाहणी पंचनामा करण्यासाठी पाठविण्यात आले होते, नदीपात्रामध्ये वाळू साठ्यांचे टेकड्या उभे असताना मात्र ते अंदाजे १०० ब्रास स्टॉक असून नेहमी प्रमाणे ईटीएस मोजणी करण्याचा सल्ला देत अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.परंतु वाळू स्टॉक सील वगैरे करण्यात आले नसल्याने अवैध गौण खनिज प्रकरणी वाई बाजार चे मंडळ अधिकारी आणि सायफळ चे ग्राम महसूल अधिकारी यांनी कर्तव्यात गंभीर कसूर केले असून तरी सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध महसूल प्रशासनाने कुठलीच कारवाई केली नाही,संपूर्ण प्रकारात प्रशासनाच्या भूमिकेवर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.माहूर तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खननालाला महसूल प्रशासनातील अधिकारी,कर्मचारी एकमेव जबाबदार आहेत, एकंदरीत स्पष्ट झाले आहे..️माहूर तालुक्यात तक्रारींचा वाढता आलेखअवैध गौण खनिज नियंत्रण करण्यासाठी माहूर महसूल मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई चे प्रयत्न केले की,जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 'निवासी' इमारतीमधून तडजोडीचे तोंडी आदेश धडकत असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे, त्यामुळे अवैध वाळू उपसा रोखण्यात माहूर चे महसूल विभाग नापास झाले आहे.त्यामुळे दिवसागणिक तक्रारींचा आलेख वाढत चालला आहे.महसूल मंत्री स्तरावरून या गंभीर प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..सायफळ घाटाचा पंचनामा केली असून तहसील कार्यालयाला अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे.किती ब्रास वाळू आहे याची माहिती तुम्ही तहसील ला मागणी करावी आम्ही त्यांच्याकडे अहवाल दिले आला आहे.योगिता राठोड, मंडळ अधिकारी,वाई बाजार.