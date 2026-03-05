मराठवाडा

विद्यार्थ्यांसमोरच राडा! पालक सभेत शिक्षक-पालकांत उफाळला वाद; शालेय व्यवस्थापन समितीची निवडणूक रखडली

मुनाफ शेख
Updated on

आडूळ: पैठण तालुक्यातील आडूळ बु. येथील पीएम श्री जिल्हा परिषद प्रशालेत शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडीसाठी आयोजित करण्यात आलेली पालक सभा शिक्षकांच्या अंतर्गत वादामुळे गोंधळात पार पडली. शिक्षक व पालकांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने अखेर सभा तहकूब करावी लागली.

Paithan
school

