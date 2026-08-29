Paithan-Sambhajinagar Highway Crash: पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; अर्धवट रस्त्याच्या कामामुळे दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील कौडगावलगत शनिवारी (ता. २९) भीषण अपघात झाला. हॉटेलसमोर चारचाकी आणि दुचाकीची जोरदार धडक होऊन दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. बाप्पासाहेब आणजोबा दिंडे (वय २७, रा. दिंडेवाडी, ता. शेवगाव, जि. अहिल्यानगर) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेने महामार्गाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..अर्धवट रस्त्याच्या कामामुळे अपघाताचा धोका?पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाचे काम काही ठिकाणी अद्याप अर्धवट आहे. काही भागांत वाहतूक एकाच बाजूने सुरू असल्याने वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. अशा परिस्थितीत कौडगावजवळ हा भीषण अपघात घडला. रस्त्याचे काम सुरू असताना आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना आणि वाहतूक नियोजनाचा अभाव असल्याने अपघाताचा धोका वाढत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.प्राथमिक माहितीनुसार, कार क्रमांक एमएच २० जीव्ही ८२३३ बिडकीनकडून पैठणच्या दिशेने जात होती. त्याचवेळी दुचाकी क्रमांक एमएच १६ डीव्ही ०९९७ पैठणकडून बिडकीनच्या दिशेने येत होती. कौडगावलगत हॉटेलसमोर दोन्ही वाहनांची जोरदार धडक झाली. या अपघातात दुचाकीस्वार बाप्पासाहेब दिंडे गंभीर जखमी झाले.अपघाताची माहिती मिळताच बिडकीन पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके व योगेश वाघमोडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी दिंडे यांना गुरुकृपा रुग्णवाहिकेने ग्रामीण रुग्णालय, बिडकीन येथे दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले..धडकेनंतर चालक पसार?दरम्यान, अपघातानंतर चारचाकी चालक घटनास्थळावरून वाहनासह पसार झाल्याचा दावा मृताच्या नातेवाइकांनी केला आहे. या दाव्याची पोलिसांकडून पडताळणी केली जात असून, अपघाताचे नेमके कारण आणि वाहनचालकाची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरपैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकाच बाजूने वाहतूक सुरू असलेल्या ठिकाणी स्पष्ट दिशादर्शक फलक, बॅरिकेडिंग, प्रकाशव्यवस्था आणि पुरेशा सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. आणखी किती जीव गेल्यानंतर रस्त्याच्या कामात सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाणार?, असा संतप्त सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.