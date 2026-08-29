मराठवाडा

Paithan-Sambhajinagar Highway Crash: पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; अर्धवट रस्त्याच्या कामामुळे दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर अर्धवट रस्त्याच्या कामामुळे भीषण अपघात; दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत नागरिकांचा संतप्त सवाल
Paithan Highway Accident: Two-Wheeler Rider Dies in Car Collision Near Kaudgaon

Paithan Highway Accident: Two-Wheeler Rider Dies in Car Collision Near Kaudgaon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रविंद्र गायकवाड

बिडकीन : पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील कौडगावलगत शनिवारी (ता. २९) भीषण अपघात झाला. हॉटेलसमोर चारचाकी आणि दुचाकीची जोरदार धडक होऊन दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. बाप्पासाहेब आणजोबा दिंडे (वय २७, रा. दिंडेवाडी, ता. शेवगाव, जि. अहिल्यानगर) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेने महामार्गाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

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