Chhatrapati Sambhajinagar News: पैठण-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील सिमेंट रस्ता अचानक खचला; बिडकीनमध्ये खळबळ

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : छत्रपती संभाजीनगर–पैठण महामार्गावरील बिडकीन गावालगत साईबाबा मंदिरासमोरील पुलाजवळ आज (ता. २५) पहाटे सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता अचानक खचल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, रस्त्याचा मोठा भाग ढासळल्याने वाहतुकीसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) वतीने या ठिकाणी अवघ्या काही महिन्याआधीच सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. त्यानंतर रस्त्याच्या कडेला पाणीपुरवठा पाइपलाइनच्या बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह बसविण्याचे काम सुरू असताना रस्त्याला आधार देणारी मुरुम सरकल्याने रस्ता खचल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..घटनेमुळे घटनास्थळी मोठा खड्डा निर्माण झाला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसर सुरक्षित करण्यात आला आहे. माहिती मिळताच संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन पाहणी करत आहेत. रस्त्याच्या स्थैर्याची तांत्रिक तपासणी करून तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..दरम्यान, या दुर्घटनेत ग्रामपंचायत बिडकीन कार्यालयाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाइपलाइनचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.