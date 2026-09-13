मराठवाडा

Paithan Sheti-Udyog: पैठणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! गिते दाम्पत्याची ‘उत्कृष्ट रेशीम उद्योग घटक पुरस्कार २०२६’साठी निवड

Paithan Gite Couple Selected for Sericulture Award 2026: देवगावच्या सदाशिव-पार्वता गिते दाम्पत्याच्या रेशीम उद्योगातील उल्लेखनीय योगदानाला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता; केंद्रीय रेशीम मंडळाचा प्रतिष्ठित पुरस्कार पैठण तालुक्याच्या नावावर
Maharashtra Sericulture Award 2026 Sadashiv Gite and Parvata Gite Honored for Outstanding Contribution to Silk Industry

Maharashtra Sericulture Award 2026 Sadashiv Gite and Parvata Gite Honored for Outstanding Contribution to Silk Industry

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सकाळ वृत्तसेवा
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आडूळ: रेशीम उद्योगातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत पैठण तालुक्यातील देवगाव येथील सदाशिव गोपीनाथ गिते व त्यांच्या पत्नी पार्वता सदाशिव गिते यांची महाराष्ट्रातून ‘उत्कृष्ट रेशीम उद्योग घटक पुरस्कार २०२६’ साठी निवड झाली आहे. केंद्रीय रेशीम मंडळाने ११ सप्टेंबर रोजी पत्राद्वारे या निवडीची माहिती दिली आहे.

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