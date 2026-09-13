Paithan Sheti-Udyog: पैठणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! गिते दाम्पत्याची ‘उत्कृष्ट रेशीम उद्योग घटक पुरस्कार २०२६’साठी निवड

आडूळ: रेशीम उद्योगातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत पैठण तालुक्यातील देवगाव येथील सदाशिव गोपीनाथ गिते व त्यांच्या पत्नी पार्वता सदाशिव गिते यांची महाराष्ट्रातून ‘उत्कृष्ट रेशीम उद्योग घटक पुरस्कार २०२६’ साठी निवड झाली आहे. केंद्रीय रेशीम मंडळाने ११ सप्टेंबर रोजी पत्राद्वारे या निवडीची माहिती दिली आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या ‘स्वीकृत रेशीम बीज संगोपक’ या प्रवर्गातून गिते दाम्पत्याची निवड करण्यात आली आहे. रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी या पुरस्काराचे आयोजन करण्यात येते. ग्रामीण भागात रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या कार्याची या पुरस्काराच्या माध्यमातून दखल घेतली जाते..केंद्रीय रेशीम मंडळाचा ७७ वा स्थापना दिन २० सप्टेंबर २०२६ रोजी कृषी विज्ञान विद्यापीठ, जीकेव्हीके, बंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरीराज सिंह यांच्या हस्ते निवड झालेल्या पुरस्कारार्थींचा सन्मान करण्यात येणार आहे..पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या व्यक्तींना त्यांच्या निवासस्थानापासून बंगळुरूपर्यंत प्रवासाची व्यवस्था करण्याबाबतही केंद्रीय रेशीम मंडळाने सूचना दिल्या आहेत. संबंधित राज्याच्या रेशीम विभागाने पुरस्कारार्थींच्या सहभागाची खात्री करून आवश्यक समन्वय साधावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.\rदेवगाव येथील सदाशिव गिते व पार्वता गिते यांच्या कार्याची केंद्रीय पातळीवर दखल घेत त्यांची प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी निवड झाल्याने पैठण तालुक्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल परिसरातून अभिनंदन व कौतुक व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.