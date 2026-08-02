Success Story : पैठण तालुक्यातील धरणग्रस्त तरुण संकेत भागवतची कोकणात 'जमीन मोजणीदार' पदावर झेप

लोहगाव (ता. पैठण) : बालपणीच वडिलांचे छत्र हरपले, पाठीशी संकटांचा डोंगर असतानाही जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या बळावर पैठण तालुक्यातील जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त ढाकेफळ येथील तरुण संकेत संभाजी भागवत याने स्पर्धा परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले आहे. महसूल व वन विभागांतर्गत भूमी अभिलेख कोकण विभागाच्या मालवण येथे 'जमीन मोजणीदार' (भूकर मापक) या पदावर त्याची निवड झाली असून, या यशामुळे ग्रामीण भागातील संघर्ष करणाऱ्या युवकांसमोर एक आदर्श निर्माण झाला आहे..संघर्षातून घडलेले बालपण आणि शिक्षणसंकेत लहान असतानाच त्याच्या वडिलांचे दुःखद निधन झाले. त्यानंतर त्याच्या आईने त्याला सोबत घेऊन लोहगाव (ता. पैठण) येथील आपल्या माहेरी म्हणजेच आजी-आजोबांकडे आश्रय घेतला. कठीण परिस्थितीतही मामांनी संकेतच्या शिक्षणात कोणतीही कमी पडू दिली नाही. सर्व शैक्षणिक साहित्य, फी आणि इतर गरज पूर्ण करत त्याला कायम प्रोत्साहन दिले.संकेतने आपले प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, लोहगाव येथे पूर्ण केले. यानंतर उच्च शिक्षणासोबतच त्याने आपले लक्ष पूर्णपणे स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासावर केंद्रित केले..प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून यश आणि गावात आनंदाचे वातावरणस्पर्धा परीक्षेच्या कठोर अभ्यासामुळे अखेर संकेतची महसूल व वन विभागांतर्गत भूमी अभिलेख कोकण विभागाच्या प्रकल्पग्रस्त कोठ्यातून 'जमीन मोजणीदार' पदावर निवड झाली आहे. निवडीचे आदेश धडकताच लोहगाव येथे आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. ग्रामस्थांनी वाजत-गाजत मिरवणूक काढून संकेत आणि त्याच्या कुटुंबाचा यथोचित सत्कार केला..मान्यवरांकडून कौतुक आणि अभिनंदनसंकेतच्या या यशामध्ये श्री पंच दशनाम जुना आखाड्याचे प्रमुख महंत तथा अंबॠषी शिवालय गुंफा आमसरी संस्थानचे गादीपती श्री श्री १०८ महंत कृष्णगिरी बाबाजी, महंत अवधेशानंदगिरी (वडोदवाडी संस्थान), जि.प. लोहगाव प्रशालेचे मुख्याध्यापक व शिक्षकवृंद, जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज भुमरे, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, पत्रकार ज्ञानेश्वर बोरुडे तसेच परिसरातील ग्रामस्थ, मित्रपरिवार व नातेवाईकांनी त्याचे अभिनंदन केले असून त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.