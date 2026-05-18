Paithan News: यंदाच्या नालेसफाईवर विशेष लक्ष द्यावे; पैठण पालिकेकडून अपेक्षा : वरवरच्या स्वच्छतेऐवजी गाळ काढण्याची गरज

पैठण : नगर परिषदेच्यावतीने पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षी नालेसफाईवर लाखो रुपयांचा खर्च करूनही पावसाळ्यातच नव्हे, तर अवकाळी पावसातही नाल्या तुंबून बाजारपेठ, रस्ते व दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याचा वाईट अनुभव नागरिकांनी घेतला आहे. त्यामुळे यंदाच्या नालेसफाईवर प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..पैठण शहरात पाणी वाहून जाणारे लहान-मोठे मिळून सुमारे आठ मोठे नाले आणि ८० ते ९० छोट्या नाल्या आहेत. दरवर्षी स्वच्छतेसाठी नगरपरिषद प्रशासनाच्यावतीने वार्षिक आराखडा तयार करून लाखो रुपयांची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र कंत्राटदारांकडून कामात हलगर्जीपणा केला जात असल्याचे समोर आले आहे. मॉन्सूनचे आगमन अवघ्या काही दिवसांवर आले असतानाही अद्याप प्रत्यक्ष सफाई सुरू झालेली नाही..केवळ नाल्यांतील कचरा वरवर काढणे म्हणजे नालेसफाई नव्हे, तर नाल्यातील वर्षानुवर्षांचा गाळ आणि प्लॅस्टिक काढणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ वरवरची स्वच्छता करून देयके (बिले) उचलली जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक करत आहेत. प्रशासनाने यावर कडक देखरेख ठेवली नाही, तर यंदाही पावसाळ्यात शहराची दैना होण्याची भीती आहे.."शहरातून वाहणारे मोठे नाले दुरुस्ती अभावी अरुंद झाले आहेत. त्यात मोठा कचरा साचला आहे. या नाल्यांमध्ये गाळापेक्षा प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा खच मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. नगर परिषदेने युद्धपातळीवर नालेसफाईची कामे करावी. अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल."- हसनोद्दीन कट्यारे,काँग्रेस गटनेते.नगर परिषद."पावसाळ्यापूर्वी शहरातील सर्व लहान-मोठ्यानाल्यांची सफाई करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी नुकतीच निविदा (टेंडर) प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच प्रत्यक्ष नालेसफाईच्या कामाला सुरवात केली जाईल."- डॉ. पल्लवी अंभोरे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद.