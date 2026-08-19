Paithan Farmers: शेतात जाण्यास रस्ताच नाही! दोन वर्षे पाठपुरावा करूनही न्याय नाही; शेतकरी भावंडांचे आमरण उपोषण

-चंद्रकांत तारुपैठण : शेतात जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता मिळावा म्हणून शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयासह संबंधित सर्व महसूल कार्यालयांत नियमानुसार अर्ज दाखल करुनही त्यांच्या अर्जाची कुणीच दखल न घेतल्याने रांजनगाव दांडगा (ता.पैठण) येथील शेतकरी भावंडांनी पैठण तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात मंगळवार (ता.१८) पासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.पैठण तालुक्यातील रांजनगाव दांडगा येथील शेतकरी अल्ताफ पठाण व अश्फाक पठाण या भावंडांची खादगाव शिवारातील गट क्रमांक ४५/२ मध्ये तीन एकर शेती आहे. मात्र, शेतात जाण्यासाठी कोणताही रस्ता उपलब्ध नसल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून ते तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सतत फेऱ्या मारत आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने त्यांनी प्रशासनाला निवेदन देत तातडीने रस्ता मोकळा करून द्यावा, अन्यथा १५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. खादगावच्या तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. मात्र, पाहणीनंतर रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत कथित आर्थिक तडजोडींचा अडथळा निर्माण झाल्याने शेतकरी तब्बल दोन वर्षांपासून तलाठी कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत उंबरठे झिजवत असूनही त्यांना न्याय न मिळाल्याने त्यांनी आजपासून आमरण उपोषणाचा मार्ग स्विकारला..शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे शेतरस्ते मिळावेत यासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले असून, संबंधित जबाबदारी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. रस्ता नसलेल्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना नियमानुसार रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, तसेच रस्ता अडविणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये तलाठ्यांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत..सध्या खरीप हंगाम सुरू असून पेरणी, मशागत आणि इतर शेतीकामे सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत काही व्यक्तींनी दोन वर्षांपूर्वी या भावंडांच्या शेताकडे जाणारा बांधावरील रस्ता बंद करून त्याचे अस्तित्वच संपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीची मशागत, पेरणी, काढणी तसेच उसाची वाहतूक करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. दोन एकर क्षेत्रात उसाचे पीक असून, रस्ता नसल्यामुळे गत हंगामात शेजाऱ्यांची विनवणी करून तब्बल दोन महिने उशिराने ऊस कारखान्याकडे पाठवावा लागल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..वस्तुस्थितीचा अहवाल देण्यासाठी तलाठ्याने ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी १० हजार रुपये दिल्यानंतरही वरिष्ठांकडे दिशाभूल करणारा अहवाल पाठविण्यात आल्याने दोन वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा गंभीर आरोप अल्ताफ पठाण यांनी केला आहे. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा. अल्ताफ पठाण (शेतकरी, रा. रांजनगाव दांडगा) : "गेल्या दोन वर्षांपासून शेतात जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत आहोत. रस्ता बंद झाल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. सर्व महसूल कार्यालयांत अर्ज केले; मात्र अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे १८ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.