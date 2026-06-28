Paithan Irrigation Project: ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेतील रखडलेले पूल; रस्ते खोदकामामुळे शेतकरी व वाहनधारकांचे हाल

पाचोड : पैठण तालुक्यात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक दोनच्या कालव्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असून अनेक ठिकाणी संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे या कामाला अक्षरशः मृत स्वरूप प्राप्त झाल्याचे पाहवयास मिळते..या योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणारा कालवा अनेक ठिकाणी मुख्य रस्ते ओलांडून जात असल्याने त्या ठिकाणी पुलांची उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने गेल्या दोन वर्षांपासून गजबजलेल्या व रहदारीच्या रस्त्यांवर खोदकाम करून ठेवले असून अद्याप पुलांची उभारणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रस्त्यावर अडथळे निर्माण झाले असून वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होऊन वाहनधारकासह शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..सध्या पावसाळा व खरीप हंगाम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना खते, बियाणे तसेच शेती अवजारे शेतात नेण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपूर्ण पुलांमुळे शेतकरी व वाहनधारकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असल्याचे पाहवयास मिळते..थेरगाव-वडजी रस्त्यावरील तब्बल तीन ठिकाणी, तर थेरगाव-कोळी बोडखा रस्त्यावर एका ठिकाणी पुलाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे. संबंधित ठेकेदारांनी रस्त्यांमध्ये खोदकाम करून ते तसेच सोडून दिल्याने वाहनधारक आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्याने जाणारी वाहने पर्यायी रस्ता नसल्याने खोदकामाच्या ठिकाणी चिखलामुळे घसरून लहानमोठे अपघात होत आहे , तर मोठी वाहने चिखलात रुतून वाहनधारकाना या रस्त्याने प्रवास करण्याचा मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे..या रखडलेल्या कामांकडे संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष देऊन पुलांची उभारणी पूर्ण करावी, तसेच वाहतुकीसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिक व शेतकरी वर्गातून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.