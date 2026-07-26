Pomegranate Disease Maharashtra : गेवराई मर्दा येथील 'तेल्या' रोगाने हतबल शेतकऱ्यांने; ४०० डाळींबाची झाडे जेसीबीने जमीनदोस्त

मुनाफ मुमताज आजीज शेखआडूळ : पैठण तालुक्यात डाळींब बागांवर 'तेल्या' रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून, उत्पादनावर झालेल्या गंभीर परिणामामुळे बागायतदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या नैराश्यातून गेवराई मर्दा येथील एका शेतकऱ्याने तब्बल ४०० डाळींबाच्या झाडांवर जेसीबी फिरवून अनेक वर्षांची मेहनत एका दिवसात उद्ध्वस्त केली. या घटनेमुळे परिसरातील डाळींब उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत असून शासनाने तातडीने मदतीचा हात पुढे करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..पैठण तालुक्यातील आडूळ, गेवराई मर्दा, पारुंडी, बालानगर, तुपेवाडीसह अनेक भागांतील डाळींब बागांवर गेल्या काही दिवसांपासून 'तेल्या' रोगाने थैमान घातले आहे. फळधारणेच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात असलेल्या बागांमध्ये फळांवर मोठ्या प्रमाणावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. रोग नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी रासायनिक खते, बुरशीनाशके व विविध औषधांवर लाखो रुपयांचा खर्च केला. मात्र अपेक्षित परिणाम मिळत नसल्याने शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाले आहेत..या पार्श्वभूमीवर गेवराई मर्दा येथील डाळींब उत्पादक शेतकरी ज्ञानदेव सांगळे यांनी रविवारी (दि. २६) आपल्या पाच ते सहा वर्षे जुन्या डाळींब बागेवर जेसीबी फिरवून ती पूर्णपणे जमीनदोस्त केली. सुमारे ४०० झाडांची ही बाग उभी करण्यासाठी अनेक वर्षांची मेहनत, मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणि सातत्याने केलेले व्यवस्थापन एका क्षणात संपुष्टात आले..रोगामुळे उत्पादन पूर्णपणे घटल्याने बागेवर केलेला खर्चही निघत नसल्याची वेदना त्यांनी व्यक्त केली. परिसरातील अनेक डाळींब उत्पादक शेतकरीही अशाच संकटाचा सामना करीत असून, काहींनी नव्याने बागा उभ्या करण्याऐवजी त्या काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. डाळींब उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याने शासनाने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून आर्थिक मदत जाहीर करावी, तसेच कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभागाच्या तज्ज्ञांच्या माध्यमातून 'तेल्या' रोगावर प्रभावी नियंत्रणासाठी मार्गदर्शन व उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. पैठण तालुक्यातील डाळींब उत्पादकांवर ओढवलेल्या या संकटामुळे संपूर्ण परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, वेळीच उपाययोजना न झाल्यास अनेक बागायतदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..शेतकऱ्याची व्यथा"गेल्या अनेक वर्षांपासून जोपासलेल्या माझ्या डाळींब बागेवर यंदा 'तेल्या' रोगाचा मोठा प्रादुर्भाव झाला. लाखो रुपये खर्च करूनही रोग नियंत्रणात आला नाही. त्यामुळे अखेर आज माझी सर्व ४०० झाडे जेसीबीने उपटून टाकावी लागली. आयुष्यभराची मेहनत एका दिवसात संपली." ज्ञानदेव सांगळे, डाळींब उत्पादक शेतकरी, गेवराई मर्दा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.