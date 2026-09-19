Infectious Disease Cases Rise in Paithan: बदलत्या हवामानात आजारांचे सावट: आरोग्याची काळजी घेण्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आवाहन

पैठण: परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात होत असलेल्या सततच्या बदलांमुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. डेंगी, चिकुनगुन्या आणि मलेरियासारख्या डासांमुळे होणाऱ्या कीटकजन्य आजारांसोबतच सर्दी, खोकला, अंगदुखी व तीव्र तापाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने उपचारासाठी रुग्णालयांत दाखल होत आहेत. शहरातील शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) नागरिकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आरोग्याकडे बिलकूल दुर्लक्ष करू नये, असा धोक्याचा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे.. सध्या सुरू असलेल्या गणेशोत्सवामुळे बाजारपेठा, घरगुती गणपती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. मंडपांमधील मर्यादित जागा, वाढता उकाडा आणि अचानक येणारा पाऊस अशा हवामानातील चढ-उतारामुळे संसर्गजन्य विषाणूंचा प्रादुर्भाव वेगाने पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवाय उघड्यावरी पदार्थ खाल्याने आजारांचे प्रमाण देखील वाढत आहे. त्यामुळे सणाचा आनंद द्विगुणित करतानाच प्रत्येकाने वैयक्तिक स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे, असे आवाहन वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे..‘कोरडा दिवस’ पाळासाथीच्या आजारांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या घराच्या परिसरात कोठेही पावसाचे पाणी साचू देऊ नये. आठवड्यातून किमान एक दिवस ‘कोरडा दिवस’ म्हणून पाळावा. घरातील पाण्याच्या टाक्या, कूलर्स, फुलदाण्या व इतर भांडी रिकामी करून कोरडी करावीत, असे आवाहन सरकारी रुग्णालयाचे प्रपाठक डॉ. गौतम सव्वाशे यांनी केले आहे.गणेशोत्सवात लहान मुलांना गर्दीच्या ठिकाणी नेताना पालकांनी दक्षता घ्यावी. बाहेरचे उघड्यावरील अन्नपदार्थ देणे टाळावे, सोबत नेहमी उकळलेले पिण्याचे पाणी ठेवावे आणि त्यांच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. - डॉ. चेतन कासलीवाल, बालरोगतज्ज्ञ, पैठण.नागरिकांनी गणेशोत्सवाचा आनंद उत्साहात साजरा करावा; मात्र ताप, सर्दी, खोकला किंवा तीव्र अंगदुखी यांसारखी प्राथमिक लक्षणे आढळल्यास अंगावर न काढता तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. गर्दीच्या ठिकाणी मास्कचा वापर करावा, हात वारंवार स्वच्छ धुवावेत आणि आजारी व्यक्तींनी गर्दीत जाणे टाळावे.- डॉ. विष्णू बाबर, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.