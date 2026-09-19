मराठवाडा

Infectious Disease Cases Rise in Paithan: बदलत्या हवामानात आजारांचे सावट: आरोग्याची काळजी घेण्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आवाहन

Health News: ताप, चिकुनगुन्या, मलेरियासह सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण वाढले; गणेशोत्सवातील गर्दी, उकाडा व पावसामुळे संसर्गाचा धोका अधिक, तज्ज्ञांचा सतर्कतेचा इशारा
An AI-generated image depicting the crowd of patients at a government hospital.

An AI-generated image depicting the crowd of patients at a government hospital.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण: परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात होत असलेल्या सततच्या बदलांमुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. डेंगी, चिकुनगुन्या आणि मलेरियासारख्या डासांमुळे होणाऱ्या कीटकजन्य आजारांसोबतच सर्दी, खोकला, अंगदुखी व तीव्र तापाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने उपचारासाठी रुग्णालयांत दाखल होत आहेत.

शहरातील शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) नागरिकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आरोग्याकडे बिलकूल दुर्लक्ष करू नये, असा धोक्याचा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे

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