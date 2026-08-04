Global Shapers Summit: पैठणच्या धनश्री पठाडेची जिनिव्हामध्ये जागतिक झेप; वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या समिटमध्ये प्रभावी प्रतिनिधित्व

ज्ञानेश्वर बोरूडे लोहगाव : पैठण तालुक्यातील लोहगाव येथील शाहीर डॉ शेषराव पठाडे यांची कन्या धनश्री पठाडे हिने नुकतेच स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मुख्यालयात ग्लोबल शेपर्स ॲन्युअल समिट-२०२६ मध्ये पुणे हबचे प्रभावी प्रतिनिधीत्व करताना जागतिक व्यासपीठावर कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे..'सिग्नल्स फॉर फ्युचर' या मुख्य संकल्पनेवर आधारित या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जगभरातील १२० हून अधिक देशांतील सुमारे ४५० युवक युवती सहभागी झाले होते. स्थानिक समस्यांवर युवकांच्या माध्यमातून शाश्वत उपाय शोधणे आणि जागतिक स्तरावर सकारात्मक बदल घडवणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश असलेल्या ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा एक भाग आहे. त्यात लोहगाव जिल्हा छत्रपती संभाजीनगरची कंन्या धनश्री पठाडे हि सध्या ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी, पुणे हबच्या क्युरेटर म्हणून कार्यरत आहेत. या परिषदेदरम्यान तिने एआय, शाश्वत विकास, मानसिक व महिला आरोग्य, युवक रोजगार, प्लास्टिक प्रदूषण, डिजिटल सुरक्षितता आणि लॉन्जेव्हिटी इकॉनॉमी यासह विविध विषयांवरील सत्रांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवत आपला या कार्यक्रमात ठसा उमटवला आहे..यशाची श्रेय ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटीला या यशाचे सर्व श्रेय धनश्री पठाडे हिने संपूर्ण ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी पुणेच्या हबमधील सर्व शेपर्स, माजी सदस्य आणि आपल्या प्रवासात साथ देणाऱ्या प्रत्येकाला दिले आहे. एका सामान्य व ग्रामीण मराठी मुलीवर विश्वास ठेवून, शेपर्स कम्युनिटी माजी सदस्यांनी समाजाभिमुख कार्य, नेतृत्व आणि समुदायभावनेची समृद्ध परंपरा निर्माण केली आहे. याच परंपरेचा आणि संस्कृतीचा वारसा पुढे नेत, हबने गेल्या अनेक वर्षांत उभा केलेला प्रभाव अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नव्या युवकांना समाजपरिवर्तनाच्या प्रवासात सहभागी करून घेण्यासाठी यंदाची क्युरेटरशिप टीम सातत्याने कार्यरत आहे..स्थानिक तरुणांनी पुढाकार घ्यावामराठवाड्याच्या ग्रामीण मातीतून सुरू झालेला प्रवास जागतिक व्यासपीठापर्यंत पोहोचू शकतो, हा विश्वास देणारा हा अनुभव आहे. तेव्हा दुष्काळ, पाणीटंचाई, शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी स्थानिक तरुणांनी पुढे येणे आवश्यक आहे. ग्लोबल शेपर्ससारखी व्यासपीठ नक्कीच तरूणांना जागतिक उपक्रमांची संधी मिळवून देईल.धनश्री पठाडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.