मराठवाडा

Paithan Accident: पेट्रोल भरण्यासाठी कार वळवली, पण क्षणात काळाचा घाला; पाचोडजवळ कंटेनरच्या धडकेत दोघे ठार, एक जण गंभीर

Pachod Road Accident Two Killed One Seriously Injured: पाचोड-पैठण रस्त्यावर पेट्रोल पंपाजवळ कारला कंटेनरची भीषण धडक; दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू, चालक गंभीर जखमी
Pachod Accident Two Killed One Injured After Speeding Container Hits Car While Turning Towards Petrol Pump Near Kutubkheda

Pachod Accident Two Killed One Injured After Speeding Container Hits Car While Turning Towards Petrol Pump Near Kutubkheda

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोड: पाचोड कडून पैठणच्या दिशेने भरधाव वेगात येणाऱ्या कारला पेट्रोल पंपाकडे वळण घेताना समोरून येणाऱ्या भरधाव वेगातील कंटेनरने जोराची धडक दिल्याने कार मधील दोघेजण ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना पाचोड -पैठण रस्त्यावर कुतूबखेडा (ता.पैठण) फाट्या जवळील एचपी पेट्रोल पंपासमोर रविवारी (ता.१६) रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास घडली.

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