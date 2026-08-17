Paithan Accident: पेट्रोल भरण्यासाठी कार वळवली, पण क्षणात काळाचा घाला; पाचोडजवळ कंटेनरच्या धडकेत दोघे ठार, एक जण गंभीर

पाचोड: पाचोड कडून पैठणच्या दिशेने भरधाव वेगात येणाऱ्या कारला पेट्रोल पंपाकडे वळण घेताना समोरून येणाऱ्या भरधाव वेगातील कंटेनरने जोराची धडक दिल्याने कार मधील दोघेजण ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना पाचोड -पैठण रस्त्यावर कुतूबखेडा (ता.पैठण) फाट्या जवळील एचपी पेट्रोल पंपासमोर रविवारी (ता.१६) रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास घडली..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.यासंबंधी अधिक माहिती अशी, दावरवाडी (ता. पैठण) येथील दादासाहेब विठ्ठल औटी (वय २४ वर्ष) , महादेव सुभाष महानोर (वय २७) व कारचालक प्रकाश लक्ष्मण भवरे (वय २८ वर्षे) हे पाचोडकडून कार (क्रमांक - एमएच १२ पी क्यू- ८२४८) ने आपल्या गावी दावरवाडी (ता.पैठण) ला येत होते. दरम्यान कारमध्ये इंधन भरण्यासाठी कारचालक प्रकाश भवरे याने त्यांच्या गावांपासून अर्धा किलोमिटर अंतरावर कुतूबखेडा फाट्यावरील एचपी पेट्रोल पंपाकडे कार वळविली असता पैठणकडून भरधाव वेगात येणाऱ्या कंटेनर (क्रमांक टीजी ०७ टी -१२८१) ने जोराची धडक दिली..यांत कारमधील दादासाहेब विठ्ठल औटी व महादेव सुभाष महानोर हे ठार झाले तर प्रकाश लक्ष्मण भवरे हा गंभीर जखमी झाला. अपघात झाल्याचे समजताच जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र वाघमोडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे श्यामदादा तांगडे, जि.प.सदस्य शिवराज भुमरे,ग्रामपंचायत प्रशासक डी डी जाधव यांचेसह ग्रामस्थ, पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्ये केले. .दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदिपान भुमरे हे पैठणकडून पाचोडला जात असताना त्यांनी अपघात पाहून आपले वाहन थांबविले व या घटनेची पोलिसांना कल्पना दिली. तोच नांदर येथे तपासकामी पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित हे आपल्या सहकाऱ्या समवेत जात होते. तेपण अपघात पाहून थांबले व त्यांनी पाचोडहून रुग्णवाहिकेला पाचारण केले. पोलीस कर्मचारी व उपस्थितांच्याच्या मदतीने अपघातग्रस्त जखमी व मृताना उपचारार्थ पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. .उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रोहित जैन यांनी तपासून दादासाहेब औटी व महादेव महानोर यांना मयत घोषित केले तर प्रकाश भवरे यांचेवर प्रथमोपचार करून त्यांस पुढील उपचारार्थ छ. संभाजीनगर येथे घाटी रुग्णालयात पाठविले. या अपघातात कारचा पूर्ण चुराडा झाला असून कंटेनरच्या समोरील भागाचाही पूर्णतः चुराडा झाला.अपघातानंतर कंटेनर चालकाने वाहनासह घटनास्थळावरून पळ काढला. परंतु सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कंटेनरचा पाठलाग करून पाचोड येथे त्यास ताब्यात घेतले..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .\rया प्रकरणी पाचोड पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असून पुढील तपास पाचोड पोलीस करित आहे. या घटनेतील मयत दादासाहेब औटी हे आई-वडिलास चार मुलीनंतर झालेले एकमेव अपत्य होते. या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून दावरवाडी गावात शोकाकूल वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.