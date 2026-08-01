Paithan Dog Menace: पाचोड परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा धुमाकूळ; सात महिन्यांत ७३२ नागरिकांना श्वानदंश, प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप

पाचोड : पाचोड (ता.पैठण) सह परिसरातील गावांत मोकाट कुत्र्यांचा वाढता सुळसुळाट नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान ठरत असून गेल्या सात महिन्यांत तब्बल ७३२ नागरिकांना श्वानदंश झाल्याची धक्कादायक माहिती येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या नोंदीतून समोर आली आहे..पाचोड (ता.पैठण) परिसरात दररोज सरासरी तीन ते चार नागरिक मोकाट कुत्र्यांच्या चाव्याला सामोरे जावे लागत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.पाचोड, मुरमा, कोळीबोडखा, थेरगाव, दादेगाव, हर्षी, पाचोड खुर्द, केकत जळगाव, लिंबगाव, रजापूर, झोडेगाव, भोकरवाडी, माळीवाडी, ठाकूरवाडी, रांजणगाव दांडगा, कडेठाण आदी गावांत मोकाट कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली असून रस्त्यांवर झुंडीने फिरणाऱ्या कुत्र्यांमुळे लहान मुले,महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दुचाकीस्वारांना सतत जीव मुठीत धरून वावरावे लागत आहे. अनेकदा कुत्रे अचानक पाठलाग करत असल्याने दुचाकीस्वारां चा तोल जाऊन किरकोळ अपघातही घडत आहेत..सकाळी आणि सायंकाळी शाळा व महाविद्यालयात ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही समस्या अधिक डोकेदुखीची बनली असून शाळेच्या मार्गावर कुत्र्यांचे कळप फिरत असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक पालकांनी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करत प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे..नागरिकांकडून मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासाबाबत अनेक वेळा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, अद्यापही प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. परिसरातील अनेक ठिकाणी साचलेला कचरा, उघड्यावर टाकला जाणारा अन्नकचरा आणि अपुरी स्वच्छता व्यवस्था यामुळे मोकाट कुत्र्यांना सहज खाद्य उपलब्ध होत असून त्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे..जेष्ठांच्या मते, केवळ कुत्रे पकडण्याची मोहीम राबवून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, नियमित लसीकरण, कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता मोहिमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..पाचोड परिसरात गेल्या सात महिन्यांतील ७३२ श्वानदंशाच्या घटना ही अत्यंत गंभीर बाब असून, एखादी दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वीच प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी जोरदार मागणी पाचोड परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.यासंबंधी पाचोड (ता.पैठण) ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.अनिल पवार म्हणाले,"पालकांनी आपल्या शाळकरी मुलांची काळजी घ्यावी. तुर्तास सर्वत्र मोकाट कुत्र्यांची संख्या अफाट वाढल वाटिकाआहेबहुतांश वेळा कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर पालक वर्ग संबंधित रुग्णाला उपचारासाठी किंवा लसीकरणासाठी रुग्णालयात आणणे टाळतात. याचे भविष्यात दुष्परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे अशी घटना घडल्यास पालक,शिक्षक किंवा अन्य नातेवाईनातेवाईकांनीनी तातडीने संबंधित रुग्णास रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करून रेबीज लस टोचून घेण्याची तसदी घ्यावी.".सात महिन्यांतील श्वानदंशाची आकडेवारीजानेवारी : १११फेब्रुवारी : १२६मार्च : १०२एप्रिल : ९८मे : ११६जून : ७९जुलैअखेर : ११०एकूण श्वानदंश रुग्ण : ७३२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.