Pachod Theft : अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाचे शटर उचकाटून दहा लाखांचा ऐवज लांबविला

पाचोड : अज्ञात चोरट्यांनी इलेक्ट्रिक मशिनरी दुकानाचे शटर उचकाटून दुकानातील दहा लाख रुपये किंमतीचे कॉपर (तांब्याचे) तारेचे बंडल व पंधरा हजार रोख चोरून नेल्याची घटना बुधवारी (ता. २२) पहाटे पैठण-पाचोड रस्त्यावर पाचोड (ता.पैठण) येथे घडली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पाचोड येथील जैन इंग्लिश स्कूल समोर संतोष रघुनाथ नवले यांच्या मालकीची गुरुकृपा मशिनरी व हार्डवेअरची दुकान असून संतोष नवले हे मंगळवारी (ता.२१) सायंकाळी दिवाळी सणानिमित्त लवकर दुकान बंद करून घरी गेले होते, बुधवारी (ता.२२) पहाटे साडेतीन वाजेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी त्यावर पाळत ठेवून दुकानाचे कुलूप तोडून व लोखंडी शटर उचकटून दुकानातील तांब्याची (कॉपर) नऊशे किलो तारांचे बंडल चोरून नेले दरम्यान चोरटयांनी दुकानातील मौल्यवान साहित्याची शोधाशोध केली असता त्यांना गल्ल्यात असलेले पंधरा हजार रोख रक्कम सापडून आल्याने चोरट्यांनी रोख पंधरा हजारसह दहा लाख रुपये किंमतीची कॉपर तार चोरून नेली. एवढेच नव्हे तर आपण सिसिटिव्हीत कैद झाल्याचे लक्षात येताच चोरट्यांनी सिसिटि व्हीच्या डिव्हीआर मधील मेमोरी कार्ड व एक कॅमेराही काढून नेत चोरीचा माग गायब केला..Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.बुधवारी (ता.२२) सकाळी संतोष नवले दुकानावर आले असता त्यांना आपल्या दुकानांचे शटर तुटल्याले पाहवयास मिळाले, त्यांनी या घटनेची तातडीने पाचोड पोलीसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन घटनेचा पंचनामा केला, तर सदर घटना ऐन दिवाळीत व खासदार संदीपान भुमरे यांच्या निवास स्थानाजवळच घडल्याने सर्वत्र चोरट्यांच्या धाडसाचे कुतूहाल करत आहे. यासंबंधी पैठणचे आमदार विलास भूमरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली चोरट्यांना तातडीने जेरबंद करण्यासंबंधी पोलीसांना सुचना दिल्या..या संबंधी पोलिसांनी पाचोड-पैठण व बीड छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील सर्व दुकानातील सिसीटीव्हीचे फुटेज तपासून चोरट्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे..