मराठवाडा

Pachod Theft : अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाचे शटर उचकाटून दहा लाखांचा ऐवज लांबविला

Rs 10 Lakh Copper Wire Stolen from Pachod Hardware Shop During Diwali : पाचोड: इलेक्ट्रिक मशिनरी दुकानाचे शटर उचकाटून चोरट्यांनी ऐन दिवाळीत दहा लाख रुपयांची तांब्याची तार व रोख रक्कम चोरली; सीसीटीव्हीचे डीव्हीआरही पळवले.
Brazen Burglary in Pachod: Thieves Steal Rs 10 Lakh Copper, Target CCTV Near MP's Residence

Brazen Burglary in Pachod: Thieves Steal Rs 10 Lakh Copper, Target CCTV Near MP's Residence

Sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड : अज्ञात चोरट्यांनी इलेक्ट्रिक मशिनरी दुकानाचे शटर उचकाटून दुकानातील दहा लाख रुपये किंमतीचे कॉपर (तांब्याचे) तारेचे बंडल व पंधरा हजार रोख चोरून नेल्याची घटना बुधवारी (ता. २२) पहाटे पैठण-पाचोड रस्त्यावर पाचोड (ता.पैठण) येथे घडली.

Pachod Police
police case
pachod
Theft

