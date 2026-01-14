Paithan Black Marketing : युरियाची साठेबाजी करणाऱ्यांची आता खैर नाही; पाचोडमध्ये कृषी विभागाचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'

पाचोड : पैठण तालुक्यात सर्वत्र कृषी सेवा केंद्रावर मुबलक प्रमाणात युरिया खत उपलब्ध असतांनाही केंद्रचालक खताचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून चढया दराने युरियाची विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावरून कृषी विभागाच्या वतीने आडूळ व पाचोड येथील कृषी केंद्राची तपासणी करण्यात आली. यांत एका दुकानावर कार्यवाहीचा प्रस्ताव वरिष्ठांना सादर करण्यात आला..पैठण तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रचालक शेतकऱ्याना युरिया खताचा तुटवडा असल्याचे भासवून राजरोस चढया दराने यूरिया खताची विक्री करून लुट करीत असल्याची तक्रार विभागिय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांच्याकडे प्राप्त झाल्या.त्यांच्या आदेशान्वये व मार्गदर्शनाखाली जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील व पैठण तालुका गुणनिरीक्षक राधाकृष्ण कार्ले यांच्या पथकाने मंगळवार (ता.१३) व बुधवारी (ता. १४) तालुक्यातील आडुळ व पाचोड येथील कृषी सेवा केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन दुकानाची तपासणी केली. यांत बहुतांश दुकानात यूरिया उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. .Nagpur Crime : "मुलगी आईकडे देणार नाही"; नागपुरात रागाच्या भरात बापाने चिमुकल्या मुलीचा घेतला जीव!.तर काही ठिकाणी या पथकाने बनावट ग्राहक पाठवून यूरियाच्या उपलब्धता व दराबाबत खातरजमा केली असता युरिया खत उपलब्ध असूनही यूरिया उपलब्ध नसल्याचे ग्राहकांना सांगण्यात आले. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील व तालुका गुण निरीक्षक राधाकृष्ण कार्ले यांनी प्रत्यक्ष संबंधिताच्या दुकानाची तपासणी केली असता त्यांना पाचोड येथील एका कृषी सेवा केंद्रावर यूरिया खताचा साठा निदर्शनास आला. .त्यात दुकानदार यूरियाची साठेबाजी करून अधिक नफा कमवत असल्याचे लक्षात आल्याने या अधिकाऱ्यांनी संबंधित दुकानदाराविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठांना पाठवला आहे. एकंदरीत या कार्यवाहीमुळे खतांची साठेबाजी व नफेखोरी करणाऱ्या दुकानदारांचे धाबे दणाणले असून कोणतेही दुकानदार साठेबाजी करून चढ्या दराने युरिया व अन्य विक्री करत असेल तर 'त्या' कृषी सेवा केंद्रा वर कठोर कारवाई करण्यात येईल, त्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही. वेळप्रसंगी त्यांच्या दुकानाचा कायम परवाना रद्द करण्यात येईल असे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील व तालुका गुण निरीक्षक राधाकृष्ण कार्ले यांनी सांगितले.गेल्या अनेक दिवसापासून पाचोडसह पैठण तालुक्यात कृषी सेवा केंद्र चालकां कडून शेतकऱ्यांना वेठीला धरून नको ती खते व बियाणे माथी मारले जात असून दुकानात सर्व खते उपलब्ध असतांनाही खतांचा तुटवडा असल्याचे दाखवून हे दुकानदार चढ्या दराने खते व बियाण्यांची विक्री करून दामदुप्पट नफा कमवून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहे. यासंबंधी शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही त्यांच्या तक्रारी दाबल्या जात असल्याचे पाहवयास मिळते. शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही काही फरक पडत नसल्याने त्यांची मुजोरी वाढून शेतकऱ्याची मुस्कटदाबी होतांना दिसून येते. .शेतकरी मिळेल त्या दरात आणि मिळेल ते खत खरेदी करून उत्पन्न वाढीची अपेक्षा ठेवत आहे . एवढेच नव्हे तर पैठण तालुक्यात बनावट बियाणे व खतांचा सुळसुळाट झाला असून गतवर्षा प्रमाणे यंदाही शेतकऱ्यांच्या जागरूकतेमुळे कृषी विभागाने रांजनगाव दांडगा व कडेठाण येथे बनावट खते पकडून त्यांचेवर कार्यवाही केली. कृषीविभागाने प्राधान्याने शेतकऱ्यांना अग्रस्थानी ठेवून बनावट, चढया दराने खते, बियाणे विकणाऱ्या व साठेबाजी करणाऱ्या विरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली तर निश्चितच साठेबाजी व बनावटगिरीला आळा बसेल असे शेतकरी शिवाजीराव भुमरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.