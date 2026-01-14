Paithan Black Marketing : युरियाची साठेबाजी करणाऱ्यांची आता खैर नाही; पाचोडमध्ये कृषी विभागाचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'

मराठवाडा

Pachod Fertilizer Hoarding Case : युरियाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या पाचोड व आडूळ येथील कृषी केंद्रांची प्रशासनाने तपासणी केली. साठेबाजी करणाऱ्या एका दुकानावर कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आला आहे.
Agriculture Department Raids Fertilizer Shops in Paithan Following Complaints

हबीबखान पठाण
पाचोड : पैठण तालुक्यात सर्वत्र कृषी सेवा केंद्रावर मुबलक प्रमाणात युरिया खत उपलब्ध असतांनाही केंद्रचालक खताचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून चढया दराने युरियाची विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावरून कृषी विभागाच्या वतीने आडूळ व पाचोड येथील कृषी केंद्राची तपासणी करण्यात आली. यांत एका दुकानावर कार्यवाहीचा प्रस्ताव वरिष्ठांना सादर करण्यात आला.

