Paithan Crime News: गुप्तधनाच्या आमिषाने सराफाला वडजी शिवारात नेऊन दहा लाखांची लूट; पाच जणांसह दोन अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा

पाचोड : सोन्याच्या टिकल्या (गुप्तधन) विक्री करण्याचे आमिष दाखवून मध्य प्रदेशातील एका सराफा व्यावसायिकास वडजी (ता.पैठण) परिसरात बोलावून घेतल्यानंतर त्याला मारहाण करून हात बांधून त्याच्याकडील तब्बल दहा लाख रुपये रोख रक्कम जबरीने लुटल्याची घटना मंगळवारी (ता. १५) घडली असून या प्रकरणी पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी गुरुवारी (ता.१७) पाच जणांसह दोन अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून एकास गजाआड करुन दहा लाखाची रोकड जप्त केली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी,अहिरान टोला, रामपूर नाईकिन, जि. सिधी, (मध्य प्रदेश) येथील रमाशंकर लल्लूप्रसाद सोनी (वय ४६) हे सराफा व्यावसायिक असून त्यांच्या परिचयातील एका व्यक्तीच्या माध्यमातून त्यांची वडजी (ता.पैठण) शिवारातील आयजी चव्हाण यांचेसोबत ओळख झाली होती. आयजी विक्रम चव्हाण व त्याच्या अन्य सहकाऱ्याकडे सोन्याच्या टिकल्या (गुप्तधन) असून त्या विक्री करायच्या असल्याचे मध्यस्थी व्यक्तीने सांगितले. सोन्याचा व्यवहार करण्यासाठी संशयित आरोपींनी व्यापारी सोनी यांना पाचोड परिसरातील वडजी शिवारात त्यांस बोलावून घेतले..त्यानुसार सराफा व्यापारी सोनी हे मंगळवारी (ता. १५) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास पाचोड परिसरात आले. त्यानंतर प्रकाश आयजी चव्हाण, नर्मदा आयजी चव्हाण, आयबी आयजी चव्हाण, आयजी विक्रम चव्हाण, आकाश आयजी चव्हाण (सर्व रा. वडजी, ता. पैठण) व दोन अनोळखी इसमांनी त्यांना वडजी शिवारातील एका निर्जन ठिकाणी नेले. तेथे सोन्याच्या व्यवहाराच्या बहाण्याने त्यांचे हातपाय बांधून लाठ्याकाठ्यांनी हल्ला करून संबंधित आरोपींनी त्यांच्याकडील दहा लाख रुपये रोख रक्कम जबरीने काढून घेतले असल्याची तक्रार गुरुवारी (ता.१७) रमाशंकर सोनी यांने पाचोड पोलिसांत दिली या तक्रारीवरून प्रकाश आयजी चव्हाण, नर्मदा आयजी चव्हाण, आयबी आयजी चव्हाण,आयजी विक्रम चव्हाण,आकाश आयजी चव्हाण (सर्व रा. वडजी, ता. पैठण) यांचेसह अन्य दोन अनोळखी इसमांविरुद्ध जबरी दरोड्याचा गुन्हा पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान, यांतील प्रकाश आयजी चव्हाण या आरोपीस पाचोड पोलिसांनी गजाआड केले असून लुटलेली दहा लाखांची रक्कम त्याचेकडून हस्तगत करण्यात आली आहे. दुपारी प्रकाश चव्हाण यांस पैठणच्या न्यायलयासमोर गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले साहित्य शोधून काढणे, अन्य सहभागी आरोपींची ओळख पटविणे तसेच घटनेशी संबंधित आवश्यक पुरावे संकलित करण्याच्या कामासाठी पोलिस कोठडी मिळणेसाठी उभे करण्यात येणार असल्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित ,पोलीस उपनिरीक्षक हरिविजय बोबडे, विष्णू सानप करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.