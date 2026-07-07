मराठवाडा

Paithan Wari: पैठणहून संत एकनाथ महाराजांची पालखी पंढरपूरकडे प्रस्थान; गोदावरी काठी भाविकांची गर्दी

संत एकनाथ महाराज पालखी सोहळ्याला गोदावरीकाठी भाविकांची उसळलेली गर्दी; पादुकांचे पूजन, आरतीनंतर पंढरपुराकडे प्रस्थान
The Sant Eknath Maharaj Palkhi procession departed from Paithan for Pandharpur on Tuesday as part of the Ashadhi Wari 2026.

The Sant Eknath Maharaj Palkhi procession departed from Paithan for Pandharpur on Tuesday as part of the Ashadhi Wari 2026.

Sakal

चंद्रकांत तारु
Updated on

पैठण : यंदाच्या आषाढी एकादशी वारी निमित्ताने पंढरपुरच्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पैठण येथील संत एकनाथ महाराज यांच्या पायी पालखी सोहळ्याचे मंगळवारी (ता .७)पंढरपुरच्या दिशेने प्रस्थान झाले. यावेळी पालखीतील नाथांच्या पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी गोदावरी काठी महिला, पुरुष व अबालवृद्धांची मोठी गर्दी झाली होती.

Loading content, please wait...
Paithan
Paithan MIDC
dehu palkhi
Paithan welcome event
Palkhi ceremonies in Maharashtra
Sant Dnyaneshwar Palakhi