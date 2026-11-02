Paithan Sugar Factory: ऊसदरावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक; पैठणमधील रेणुकादेवी साखर कारखाना बंद

विहामांडवा : श्री रेणुकादेवी शरद सहकारी साखर कारखाना, चौढाळा (ता. पैठण) येथे चालू गाळप हंगामातील ऊसदरावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व कारखाना प्रशासन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. ऊसाला प्रतिटन ३५०० रुपये पहिली उचल देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सोमवार, ता. २ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता कारखाना परिसरात आंदोलन केले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व कारखाना प्रशासन यांच्यात ऊसदरासंदर्भात चर्चा झाली; मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गव्हाणीत जाऊन गाळप बंद करण्याची भूमिका घेतली. परिणामी कारखाना प्रशासनानेही कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत कारखान्याचे व्हाइस चेअरमन नंदू पठाडे यांनी कारखाना प्रशासन व संचालक मंडळ यांची भूमिका मांडताना ते म्हणाले की, चालू गाळप हंगामात कारखाना कार्यक्षेत्रातील पाण्याची कमतरता असलेल्या कार्यक्षेत्रातील गावांचा ऊस प्राधान्याने गाळपासाठी आणण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. पाण्याअभावी वाळत चाललेला सात ते आठ महिन्यांचा अपरिपक्व ऊस कारखान्याकडे येत असून, या उसाचा साखर उतारा अत्यल्प आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत संघटनेच्या मागणीनुसार ऊसाला आंदोलकांच्या म्हणण्याप्रमाणे ऊसाला दर देण्याचे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले..सध्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून तीन ते साडेतीन हजार मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी आलेला असून, तेवढाच ऊस शेतात तुटलेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी संघटनेने घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या उसाचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची राहील, असे व्हाइस चेअरमन नंदू पठाडे यांनी सांगितले..आंदोलनाचा इशारा दिला होता, तर कारखाना सुरू का ठेवला?दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माऊली मुळे यांनी कारखाना प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ता. २७ ऑक्टोबर रोजी कारखान्याला निवेदन देऊन १ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. असे असतानाही कारखाना का सुरू ठेवला असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.नवगाव शिवारात नुकत्याच झालेल्या जळीत उसामुळे कारखाना सुरू ठेवण्याचा निर्णययावर कारखाना प्रशासनाच्या भूमिकेनुसार, ता. २४ ऑक्टोबर रोजी कारखाना कार्यक्षेत्रातील नवगाव येथे सुमारे १०० एकर ऊस जळून नुकसान झाले होते. हा ऊस कारखाना कार्यक्षेत्रातील असल्याने त्याचे तातडीने गाळप होणे आवश्यक होते. जळीत उसाचे नुकसान टाळण्यासाठी चेअरमन व संचालक मंडळाने कारखाना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक नामदेव बावडकर यांनी सांगितले सांगण्यात आले.संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत आंदोलन सुरू होते ऊसदराच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेल्या या संघर्षामुळे कारखाना बंद पडल्यास त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता असून, आता या प्रश्नावर तोडगा कधी निघणार, याकडे शेतकरी सभासदांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.