मराठवाडा

Paithan Accident: पैठणमध्ये एसटी-दुचाकीची भीषण धडक; दोन तरुणांसह दोन वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू

Paithan ST Bus Bike Crash Kills Two Youths and a Two Year Old Girl: पैठणमध्ये एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक; तिघांचा जागीच मृत्यू
Paithan ST Bus Accident Two Youths and Two Year Old Girl Killed After Bike Collides With ST Bus on Busy Road

Paithan ST Bus Accident Two Youths and Two Year Old Girl Killed After Bike Collides With ST Bus on Busy Road

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण : शहरातील ‘नाका टू नाका’ या वर्दळीच्या मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दोन तरुणांसह एका दोन वर्षीय चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. चार) दुपारी तीनला शुकसंकेत दुकानासमोर घडली.

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