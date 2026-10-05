Paithan Accident: पैठणमध्ये एसटी-दुचाकीची भीषण धडक; दोन तरुणांसह दोन वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू

पैठण : शहरातील ‘नाका टू नाका’ या वर्दळीच्या मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दोन तरुणांसह एका दोन वर्षीय चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. चार) दुपारी तीनला शुकसंकेत दुकानासमोर घडली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.अशोक रमेश भालेराव (वय ३३, रा. अंतरवाली राठी, ता. जालना) आणि कृष्णा अशोक गायकवाड (वय २५, रा. राक्षी, ता. शेवगाव, जि. अहिल्यानगर), त्यांची दोन वर्षांची मुलगी छकुली अशी मृतांची नावे आहेत. अशोक आणि कृष्णा हे दोघेही पैठण तालुक्यातील आगरनांदूर येथील जावई असून, सध्या ते सासुरवाडीत ऊसतोडणीच्या कामासाठी आले होते. रविवारी कृष्णा हा मुलगी छकुली आणि अशोकसोबत पैठण शहरात आला होता. .यानंतर हे तिघेजण दुचाकीवरून (क्र. एमएच २० जी २९७९) आगरनांदूरकडे परतत होते. शहरातील मार्गावरून जाताना शुकसंकेत दुकानासमोर, शेवगाववरून पैठणकडे येणाऱ्या एसटी बस (क्र. एमएच ०६ बीडब्ल्यू ४३६९) आणि त्यांच्या दुचाकीची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता की, दुचाकीवरील दोन्ही तरुण आणि चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला..कपडे खरेदी करून निघताना अपघातवडील कृष्णा गायकवाड याने छकुलीसाठी नवीन कपडे खरेदी केले व संत एकनाथ महाराज समाधीचे दर्शन घेतले. त्यांची दोन वर्षांची चिमुकली दुचाकीवर मध्यभागी बसली होती. नवीन कपडे घेऊन आनंदाने वडिलांसोबत घरी परतणाऱ्या या कुटुंबावर काळाने घाला घातल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.घटना वर्दळीच्या रस्त्यावर घडली. दुचाकी वेगात असल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांचा फौजफाटा तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाला. पोलिसांनी तिन्ही मृतदेह रुग्णवाहिकेतून सरकारी रुग्णालयात हलवले. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.