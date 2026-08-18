Paithan Protest: रजिस्टर वाटणीपत्राचा फेरफार विनाकारण नामंजूर; एकतुनीतील शेख कुटुंबीयांचे पैठण तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

-मुनाफ शेखआडूळ: रजिस्टर वाटणीपत्राचा फेरफार आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही विनाकारण नामंजूर केल्याच्या निषेधार्थ एकतुनी येथील शेख यासीन शेख समसोद्दीन यांच्यासह कुटुंबीयांनी मंगळवारी (दि. १८) सकाळी ११ वाजेपासून पैठण तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून फेरफार नामंजूर करण्यामागील कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.एकतुनी येथील शेख यासीन शेख समसोद्दीन व त्यांच्या कुटुंबीयांनी रजिस्टर वाटणीपत्राच्या आधारे फेरफार नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी तसेच आडूळ मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही सादर करण्यात आल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे..मात्र, सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी फेरफार नोंद जाणीवपूर्वक नामंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत संबंधित शेतकरी व कुटुंबीयांनी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे..फेरफार नोंद नेमकी कोणत्या कारणामुळे नामंजूर करण्यात आली, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच प्रकरणातील कागदपत्रांची तपासणी करून नियमानुसार फेरफार नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख . दरम्यान, आमरण उपोषणामुळे महसूल प्रशासनासमोर हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याचे आव्हान निर्माण झाले असून, प्रशासनाकडून याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे उपोषणकर्त्यांसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.