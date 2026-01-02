Paithan Crime : भर दुपारी घरफोडी; थेरगावमध्ये अडीच तोळे सोन्यासह रोख रक्कम लंपास!

पाचोड : भर दुपारी अज्ञात चोरट्यांनी घराचा पाठीमागील दरवाजा उघडून लोखंडी पेटीत ठेवलेले सासु - सुनेचे दोन तोळे सोने आणि वीस हजार रुपये रोख चोरून नेल्याची घटना थेरगाव (ता.पैठण) येथे घडली. यासंबंधी अधिक माहिती अशी, थेरगाव (ता.पैठण) येथील संभाजी भाऊसाहेब निर्मळ हे आपल्या कुंटुंबियासमवेत गावालगत घर करून राहतात. ते शेती करून आपल्या कुटुंबियाचा चरितार्थ चालवितात. .नेहमीप्रमाणे संभाजी यांनी आपल्या घराच्या दर्शनी भागाच्या दरवाजाला कुलूप लावून ते आपल्या कुटुंबियासमवेत शेतावर कापूस वेचणीसाठी गेले. दरम्यान त्यांनी नेहमीप्रमाणे घराच्या पाठीमागील दरवाजाला कुलूप न लावता केवळ कडी लावून गेले असता कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने त्यावर पाळत ठेवून घराचा समोरील दरवाजा व कुलूप लागलेले असल्याने पाठीमागील दरवाजा उघडून घरात प्रवेश करून पूर्ण घरातील साहित्याची झडती घेत लोखंडी पेटीत ठेवलेले पत्नी व आईचे कानातील सोन्याची कर्णफुले,टाफसे व गळ्यातील सोन्याची मणी असलेली पोत असे दोन ते अडीच तोळे सोन्याचे दागिने व दोन ठिकाणी ठेवलेले वीस हजार रुपयांची रोकड अज्ञात चोरट्यांनी चोरून पोबारा केला..Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्.शेतातील काम उरकून सायंकाळी जेव्हा संभाजी निर्मळ व त्याचे कुटुंबिय घरी आले असता त्यांना आपल्या घरातील सर्वसामान अस्ताव्यस्त पडलेले दिसले. तेव्हा त्यांनी घरातील सामान व दरवाजाची पाहणी केली असता कुणीतरी चोरट्यांनी आपल्या घरातील रोख व सोन्याच्या दागिन्यावर डल्ला मारल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तातडीने यासंबंधी पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांना मोबाईल वरून घटनेची कल्पना दिली. .या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित व त्याच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मात्र काही एक संशयास्पद पुरावा घटनास्थळी सापडून आला नाही. यासंबंधी संभाजी निर्मळ याने पाचोड पोलिसांत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध तक्रार दिली असून त्या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद राऊत व त्यांचे सहकारी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.