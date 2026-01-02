मराठवाडा

Paithan Crime : भर दुपारी घरफोडी; थेरगावमध्ये अडीच तोळे सोन्यासह रोख रक्कम लंपास!

Thergaon House Burglary : थेरगाव (ता. पैठण) येथे भर दुपारी अज्ञात चोरट्यांनी घरफोडी करत सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम लंपास केली. घटनेप्रकरणी पाचोड पोलिसांत अज्ञाताविरुद्ध तक्रार दाखल असून पुढील तपास सुरू आहे.
Daylight House Burglary Shocks Thergaon Village

Daylight House Burglary Shocks Thergaon Village

Sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड : भर दुपारी अज्ञात चोरट्यांनी घराचा पाठीमागील दरवाजा उघडून लोखंडी पेटीत ठेवलेले सासु - सुनेचे दोन तोळे सोने आणि वीस हजार रुपये रोख चोरून नेल्याची घटना थेरगाव (ता.पैठण) येथे घडली. यासंबंधी अधिक माहिती अशी, थेरगाव (ता.पैठण) येथील संभाजी भाऊसाहेब निर्मळ हे आपल्या कुंटुंबियासमवेत गावालगत घर करून राहतात. ते शेती करून आपल्या कुटुंबियाचा चरितार्थ चालवितात.

Loading content, please wait...
Paithan
crime
Marathwada
police investigation
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com