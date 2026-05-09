Paithan Water Crisis: आडूळमध्ये भीषण पाणीटंचाई; पाझर तलावात अवघा एक टक्का साठा, खोलीकरण व टँकरची ग्रामस्थांची तातडीची मागणी

आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ परिसरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून गावाच्या पाणीपुरवठ्याची प्रमुख मदार असलेल्या पाझर तलावात अवघा एक टक्का जलसाठा शिल्लक राहिला आहे. याच उरलेल्या पाण्यावर परिसरातील पशुपालक शेतकरी जनावरांची तहान भागवत आहेत. मात्र येत्या आठ दिवसांत हा साठाही संपण्याची भीती नागरिकांसह पशुपालकांनी व्यक्त केली आहे..२०१५ मध्ये ‘सकाळ रिलीफ फंड’च्या माध्यमातून तलावातील गाळ उपसा करून खोलीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर पूर्वी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कोरडे पडणारा हा तलाव एप्रिल-मेपर्यंत काही प्रमाणात नागरिकांची तहान भागवत होता. मात्र दोन वर्षांपूर्वी साळ नावाच्या प्राण्याने तलावाची भिंत पोखरल्याने तसेच तलावाच्या लाभक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने तलावाची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. परिणामी आडूळ बु. व आडूळ खुर्द येथे बारमाही पाणीटंचाई निर्माण होत आहे.एप्रिल आणि मे महिन्यात पाणीटंचाई अधिकच तीव्र होत असून नागरिकांना विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. गावातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरींनीही तळ गाठल्याने १० ते १५ दिवसांआड नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे तातडीने टँकर सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..तलावाच्या लाभक्षेत्रातील अतिक्रमणामुळे जलसंकटआडूळ पाझर तलावासाठी १९७२ मध्ये शासनाने सुमारे ४३.३५ एकर क्षेत्र संपादित केले होते. १९७६ मध्ये तलावाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हा तलाव आडूळची ‘जलवाहिनी’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मात्र मागील काही दशकांत वारंवार दुष्काळ पडल्याने तलाव कोरडा राहत होता. त्यामुळे संपादित जमिनीवर पुन्हा शेती सुरू करण्यात आली. परिणामी तलावाची साठवण क्षमता पन्नास टक्क्यांहून अधिक कमी झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.तलावाच्या संपादित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पिके घेतली जात असल्याने पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण क्षेत्राचे पुन्हा मोजमाप करून तलावाचे खोलीकरण करावे व साठवण क्षमता वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..अवैध पाणीउपशाकडे दुर्लक्षतलावात थोडाही पाणीसाठा झाला की काही शेतकरी मोटारी टाकून अवैधरीत्या पाण्याचा उपसा करतात. यावर सिंचन विभाग, महसूल प्रशासन तसेच ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे..आडूळ पाझर तलावाच्या संपादित क्षेत्रात पुन्हा शेतीआडूळ पाझर तलावासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर पुन्हा शेती सुरू झाल्याने तलावाची साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे कितीही पाऊस झाला किंवा तलाव ओव्हरफ्लो झाला तरी गावातील पाणीटंचाई कायम राहत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..“या तलावासाठी ४३.३५ एकर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते. तलाव क्षेत्रात अतिक्रमण करून शेती केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत ग्राम पंचायतीने प्रस्ताव पाठविल्यास तलावाचे खोलीकरण करण्यात येईल.” कपिल बिडगर, (जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर)“आम्ही तलावाच्या संपादित क्षेत्राबाबत शहानिशा केल्यानंतर सिंचन विभागाशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्या सहकार्याने संपूर्ण तलावाचे क्षेत्र मोजून खोलीकरण करण्यात येईल.” नारायण पडूळे(ग्राम विकास अधिकारी, आडूळ)“आमच्या येथे मागील आठवड्यापासून एक टँकर पाणी येथील सार्वजनिक विहिरीत टाकले जात आहे मात्र गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची संपूर्ण मदार येथील पाझर तलावावर आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने तलावाचे खोलीकरण करावे.” तुळशीराम बताडे (सरपंच, आडूळ खुर्द).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.