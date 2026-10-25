Palod Water Crisis: धरण उशाला, कोरड घशाला! पालोदमध्ये ४० लाखांची जलजीवन योजना अपूर्ण; ग्रामस्थांचा संताप

-राहुल पारवे पालोद: गावागावांत घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचा गाजावाजा करणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेची पालोद येथे मात्र दयनीय अवस्था असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सुमारे ४० लाख रुपये खर्च करून २०२३ मध्ये उभारलेल्या योजनेनंतरही गावातील पाणीटंचाई कायम असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. मागील वर्षी खेळणा नदीतील पाइपलाइन वाहून गेल्यानंतर जुन्या पाइपलाइनच्या आधारे पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. मग लाखो रुपये खर्चून उभारलेली योजना नेमकी कोणाच्या उपयोगाची ठरली, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.नदीतील पाइपलाइन वाहून गेली; पर्यायी व्यवस्था कुठे?जलजीवन मिशनअंतर्गत पालोद येथे पाणीपुरवठा योजनेचे काम करण्यात आले. मात्र, खेळणा नदीतील पाइपलाइन वाहून गेल्यानंतर योजनेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पाइपलाइनचे संरक्षण, संभाव्य पूरस्थितीचा विचार आणि पर्यायी व्यवस्था यांचे नियोजन करण्यात आले होते का, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. नवीन योजनेवर खर्च करूनही पुन्हा जुन्या पाइपलाइनवर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर या कामाचे नियोजन आणि गुणवत्ता तपासण्याची गरज आहे..धरणात पाणीसाठा, तरी पालोदकरांची पाण्यासाठी वणवण!पालोदजवळील खेळणा धरणात सुमारे ८० टक्के पाणीसाठा असल्याचे सांगितले जात आहे. याच धरणातून सिल्लोड शहरासह अन्य १५ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, धरणाच्या परिसरातील पालोद गावातच पाणीटंचाईची समस्या कायम असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. पाणी उपलब्ध असताना गावाला नियमित पाणी मिळत नसेल, तर अडचण नेमकी जलस्रोतामध्ये आहे की वितरण व्यवस्थेत, याची स्पष्टता संबंधित यंत्रणेने द्यावी..४० लाखांचा हिशेब द्या; कामाची गुणवत्ता तपासा!योजनेसाठी किती निधी मंजूर झाला, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, कोणती कामे पूर्ण करण्यात आली आणि पाइपलाइन वाहून जाण्यामागे नेमकी कोणती कारणे होती, याची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. योजनेचा माहितीफलक काढण्यात आल्याची चर्चाही परिसरात सुरू असून, याबाबत संबंधित विभागाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा आहे.केवळ कागदोपत्री काम पूर्ण दाखवून ग्रामस्थांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. कामाची तांत्रिक तपासणी, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, खर्चाच्या नोंदींची पडताळणी आणि पाइपलाइनच्या नुकसानीची कारणमीमांसा करण्यात यावी. अनियमितता किंवा निकृष्ट काम आढळल्यास जबाबदारांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..“माझ्या सरपंचपदाच्या कार्यकाळात जलजीवन मिशनच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, अद्याप या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. याबाबत मी वेळोवेळी पाठपुरावा करून ठेकेदाराला काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावर निधी उपलब्ध झाल्यानंतर उर्वरित काम पूर्ण करून देऊ, असे आश्वासन ठेकेदाराने दिले आहे.”— नसिम बेगम नासेर पठाण, सरपंच, पालोद.“मला त्या संदर्भातील माहिती नाही. संबंधित काम अद्याप अर्धवट असून ते पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने हे काम अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही. संबंधित कंत्राटदाराला अनेक वेळा सूचना देऊन काम पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. मात्र, अद्याप काम पूर्ण करण्यात आलेले नाही. तसेच, संबंधित काम पूर्ण करून त्याचा दर्जा व गुणवत्ता योग्य असल्याची खात्री केली जाईल. काम अपूर्ण किंवा निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून ते दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करून घेतले जाईल.”— जयदीप सुरुसे, ग्रामसेवक.‘हस्तांतरानंतर गुणवत्ता तपासू’“जलजीवन मिशनचे हे काम कोणत्या कार्यालयाच्या अंतर्गत झाले आहे, याची माहिती घेतली जाईल. सदर काम आपल्या कार्यालयाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासणी करण्यात येईल. काम निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.”— रत्नाकर पगार, गटविकास अधिकारी सिल्लोड.आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीकडे लक्षगटविकास अधिकाऱ्यांनी काम हस्तांतरित झाल्यानंतर गुणवत्ता तपासणी करण्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्ष चौकशी कधी होणार आणि पालोदकरांना नियमित पाणीपुरवठा कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे. ग्रामस्थांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर केवळ आश्वासन न देता संबंधित विभागाने तातडीने स्थळपाहणी करून दोष दूर करावेत आणि चौकशीचा अहवाल स्पष्ट करावा, अशी मागणी होत आहे..“पालोद गावात खेळणा प्रकल्प असूनही तो नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नळाला अवघे दहा ते पंधरा मिनिटे पाणी सोडले जाते. त्यामुळे ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी म्हणण्याची वेळ पालोदकरांवर आली आहे. जलजीवन मिशनच्या कामाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि ग्रामस्थांना नियमित पाणीपुरवठा करून न्याय द्यावा. अन्यथा, ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करण्यात येईल.”— विशाल पालोदकर, ग्रामस्थ, पालोद.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.“संबंधित कामाची संपूर्ण माहिती सध्या माझ्याकडे उपलब्ध नाही. याबाबतची माहिती घेऊन सोमवारी आपणास सविस्तर माहिती देतो.”— अप्पासाहेब काटकर, अभियंता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.