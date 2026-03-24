Hingoli News: जवळा पांचाळ परिसरात तीळ पीक बहरले; शेतकरी सुखावला; चांगले उत्पादन मिळण्याची आशा

जवळा पांचाळ: कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ आणि परिसरात काही दिवसांपासून असलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे निसर्गाच्या लहरीपणाची भीती व्यक्त होत असली, तरी दुसरीकडे मात्र याच वातावरणात तीळ पीक जोमात आले आहे. सध्या शिवारात तीळ पीक बहरलेले असून, पांढऱ्या शुभ्र फुलांनी शेतशिवार फुलल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. ."सध्या वातावरणात बदल होत असला तरी तिळाचे पीक जोमात आहे. निसर्गाने अशीच साथ दिली, तर यावर्षी तिळाचे उत्पादन चांगले मिळेल आणि आर्थिक अडचण दूर होईल."- प्रवीण उदगिरे, तीळ उत्पादक शेतकरी.अनुकूल वातावरणामुळे पिकाची स्थिती उत्तमयावर्षी पावसाचे प्रमाण समाधानकारक राहिल्याने जवळा पांचाळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी नगदी पीक म्हणून तिळाच्या पेरणीला पसंती दिली होती. सध्या हे पीक फुलोऱ्यात असून, वातावरणातील बदलाचा पिकावर सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. योग्य ओलावा आणि पोषक हवामानामुळे तिळाची वाढ चांगली झाली असून, शेंगा भरण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे..उत्पादनात वाढीची शक्यतापारंपरिक पिकांच्या तुलनेत तिळाला बाजारात चांगली मागणी आणि भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी या पिकावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्या तरी पिकावर कोणत्याही रोगाचा प्रादुर्भाव जाणवत नसल्याने उत्पादनात मोठी वाढ होईल, अशी आशा परिसरातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.