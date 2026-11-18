कायगाव - ऊस दरासाठी गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव येथे सुरू असलेले आमरण अन्नत्याग आंदोलन छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर तूर्तास स्थगित झाले असून, पंचगंगा शुगर अँड पावर प्रा. लि. ने गाळप हंगाम २०२६-२७ साठी प्रति मे. टन ३ हजार ३०० रुपये पहिली उचल घोषित केली आहे..त्यानंतर दोन टप्प्यांत प्रत्येकी १०० रुपये वाढ देत एकूण ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव देण्याचेही कारखान्याने जाहीर केले आहे. मात्र, अन्य कारखानदारांनी दराबाबत ठोस भूमिका न घेतल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत सर्व कारखान्यांनी किमान साडेतीन हजार रुपये दर द्यावा, अन्यथा कमी भाव देणाऱ्या त्या साखर कारखान्याची ऊस वाहतूक करणारी वाहने अडवण्याचा इशारा दिला आहे..ऊस दराच्या प्रश्नावर बुधवारी (ता. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आमदार प्रशांत बंब यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधी व साखर कारखानदारांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत पंचगंगा शुगरने ३ हजार ३०० रुपये पहिली उचल देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर दोन टप्प्यांत प्रत्येकी १०० रुपये वाढ देण्याचेही जाहीर करून कारखान्याने दराच्या कोंडीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.या बैठकीला बारामती ॲग्रो, कन्नड, गंगापूर, जय हिंद शुगर, मुक्तेश्वर शुगर मिल, संत एकनाथ पैठण, रेणुका शुगर, शरद सहकारी शुगर मिल, छत्रपती संभाजीराजे शुगर मिल आणि घृष्णेश्वर शुगर मिल आदी कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, पंचगंगा शुगर वगळता अन्य कोणत्याही साखर कारखान्याने दराबाबत ठोस भूमिका जाहीर केली नाही. त्यामुळे बैठकीत ऊस दराचा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागला नाही..पंचगंगाच्या निर्णयाचे स्वागत; इतरांना इशारापंचगंगा शुगरने पहिली उचल घोषित करून दराची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल ऊस उत्पादक संघर्ष समिती आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कारखान्याचे आभार मानले. मात्र, इतर कारखानदारांनीही पंचगंगाच्या बरोबरीने दर जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मराठवाड्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी प्रतिटन किमान ३ हजार ५०० रुपये दर द्यावा, अन्यथा कोयताबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला..जोपर्यंत मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साडेतीन हजार रुपये दर मिळत नाही, तोपर्यंत ऊस उत्पादक संघर्ष समिती आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्वस्थ बसणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ डिसेंबरच्या सुमारास पुन्हा साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.यावेळी गंगापूर तालुक्यातील शेतकरी नेते भाऊसाहेब शेळके, विनोद काळे, डॉ. उद्धव काळे, प्रशांत माने, सचिन माने, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा साबळे, माऊली मुळे, देवीदास पाठे, यादव कांबळे, नानासाहेब पाचपुते, अमोल वायसळ आणि सुनील बोराडे आदी उपस्थित होते..ऊस कोणत्या कारखान्याला द्यायचा? शेतकरी संभ्रमातपंचगंगा शुगरने ऊस दराची कोंडी फोडून भाव जाहीर केले, मात्र इतर साखर कारखान्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी कोणत्या साखर कारखान्याला ऊस द्यावा, या संभ्रमात आहेत. जो जास्त भाव देईल, तिकडे ऊस देण्यासाठी शेतकरी तयार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.