मराठवाडा

Farm Fire: वांगी खुर्दमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग; शेतकरी आप्पा शेळके यांचे ६-७ लाखांचे नुकसान

शॉर्ट सर्किटमुळे गट क्रमांक २३१ मधील गोठ्याला भीषण आग; अद्रक बेणे, चारा, ठिबक साहित्य जळून खाक, शेतकऱ्याचे अंदाजे ६ ते ७ लाखांचे नुकसान
Massive Fire in Wangi Khurd: Short Circuit Destroys Farmer's Property

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनिल पांढरे

पळशी : वांगी खुर्द (ता. सिल्लोड) येथील गट नं. 231 मध्ये सोमवारी (ता. 11) दुपारी 12 वाजेच्या दरम्यान शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागून शेतकरी आप्पा किसन शेळके यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतातील गोठ्याला अचानक आग लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

