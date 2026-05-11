Farm Fire: वांगी खुर्दमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग; शेतकरी आप्पा शेळके यांचे ६-७ लाखांचे नुकसान

सुनिल पांढरेपळशी : वांगी खुर्द (ता. सिल्लोड) येथील गट नं. 231 मध्ये सोमवारी (ता. 11) दुपारी 12 वाजेच्या दरम्यान शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागून शेतकरी आप्पा किसन शेळके यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतातील गोठ्याला अचानक आग लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्युत लाइनच्या शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली. आगीत शेती उपयोगी साहित्य, अद्रक बेणे, गुरांचा चारा तसेच शेतीसाठी वापरण्यात येणारे ठिबक साहित्य जळून खाक झाले. काही जनावरांनाही या आगीची बाधा झाल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेत अंदाजे ६ ते ७ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा परिषद सदस्य राधाकृष्ण काकडे, पंचायत समिती सदस्य नारायण खोमणे तसेच भाजप युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष विशाल मुरकुटे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांनी संबंधित अधिकारी, महावितरणचे अभियंते, तहसीलदार व तलाठी यांना घटनेची माहिती देत तातडीने पंचनामा करण्याच्या सूचना दिल्या..तलाठी रवींद्र साळवे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकरी आप्पा शेळके यांना शासनाकडून योग्य नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन देत त्यांना धीर देण्यात आला..या प्रसंगी संतोष दांडगे, साहेबराव शेळके, सोमनाथ मुरकुटे, लक्ष्मण दौड, योगेश म्हस्के, दादाराव शेळके, राजू शिंदे, सुरेश महाकाळ, प्रवीण शेळके, कृष्णा शेळके, विष्मभर शेळके, लक्ष्मण मुरकुटे, अण्णा बोरसे यांच्यासह गावातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.