Pilgrim Saved: पंढरपूर वारीत हृदयविकाराचा झटका; मुख्यमंत्र्यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे वारकऱ्याचे प्राण वाचले

चित्तेपिपंळगाव : पंढरपूर वारीदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील लाडसांवगी येथील वारकरी बाळू पडुळ यांना चालत असताना शुक्रवारी दुपारी अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. वारीच्या मार्गावर ही घटना घडताच उपस्थित वारकरी व आरोग्य पथकाने तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. या घटनेची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचताच त्यांनी तात्काळ प्रशासनाला आवश्यक सूचना देत वारकऱ्याला तातडीची वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले..मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कोणताही विलंब न करता बाळू पडुळ यांच्यासाठी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्यात आली. प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि आपत्कालीन यंत्रणेच्या समन्वयातून त्यांना तातडीने सोलापूर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. वेळेवर उपचार मिळाल्यामुळे मोठा अनर्थ टळल्याचे सांगितले जात आहे.रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे..दरम्यान, फुलंब्री मतदारसंघाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण यांनीही बाळू पडुळ यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसेच डॉक्टरांकडून उपचारांची माहिती घेऊन आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते..या घटनेमुळे पंढरपूर वारीदरम्यान उभारण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि प्रशासनाच्या तत्परतेची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले..मुख्यमंत्र्यांनी दाखविलेल्या तत्परतेमुळे आणि प्रशासनाच्या जलद कार्यवाहीमुळे एका वारकऱ्याचे प्राण वाचल्याची भावना वारकरी तसेच नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. वारीसारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यात आरोग्य व्यवस्थेची सज्जता, त्वरित निर्णयक्षमता आणि प्रशासनातील समन्वय किती महत्त्वाचा आहे, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे..दरम्यान, वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वारी मार्गावर आरोग्य पथके, रुग्णवाहिका, आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.