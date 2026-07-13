Jalna: वारकऱ्यांसाठी दहा वर्षांपासून अखंड जलसेवा; संदीप कंटुले यांच्याकडून माउलीच्या पालखीत टँकरद्वारे मोफत पाणी

कुंभार पिंपळगाव: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांना कुंभार पिंपळगाव येथील शिवसेनेचे (उबाठा) तालुकाप्रमुख संदीप कंटुले टँकरद्वारे मोफत पाणी पुरवितात. त्यांचे हे सेवाकार्य गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. .शेवगळ (ता. घनसावंगी) येथील आबासाहेब महाराज लोंढे यांची दिंडी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी झाली आहे. या दिंडीत कुंभार पिंपळगावासह परिसरातील भाविक, वारकऱ्यांनीही सहभाग नोंदवला आहे..Team India: 'श्रेयस अय्यर -गंभीरला काढून टाकण्यापेक्षा जरा विचार करा आणि IPL... ', संजय मांजरेकरांची BCCI वर सडकून टीका.या दिंडी सोहळ्यात संदीप कंटुले यांनी आपल्या ट्रॅक्टरवर पाण्याचे टँकर बसवून वारकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे..दरम्यान, गावातील लग्न समारंभ, भंडारा, अखंड हरिनाम सप्ताह आदी धार्मिक कार्यक्रमांसाठी ते पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे सेवाकार्य करीत आहेत..ऑफिसला यायला उशीर होतो... दहिसरवरून येताना ट्राफिक लागतं, मला भायखळ्याला बंगला द्या; BMC उपमहापौरांची अश्विनी भिडेंकडे मागणी."वारीत अनेक भाविक सहभागी होतात. या वारकऱ्यांना पिण्याचे पाणी त्याचप्रमाणे अंघोळीसाठीही पाण्याची अडचण येऊ नये, यासाठी मागील दहा वर्षांपासून दिंडीत पाणी देण्याचा संकल्प केला आहे. यातून मोठे समाधान मिळते. ट्रॅक्टरसाठी इंधनाची व्यवस्था केली आहे. आठ ते २६ जुलैपर्यंत हे सेवाकार्य सुरू राहणार आहे."-संदीप कंटुले, कुंभार पिंपळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.