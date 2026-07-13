मराठवाडा

Jalna: वारकऱ्यांसाठी दहा वर्षांपासून अखंड जलसेवा; संदीप कंटुले यांच्याकडून माउलीच्या पालखीत टँकरद्वारे मोफत पाणी

Free Water Service for Warkaris During Pandharpur Wari: पंढरपूर वारी, मोफत जलसेवा आणि संदीप कंटुले यांच्या या उपक्रमामुळे वारकऱ्यांना पिण्याचे व अंघोळीचे पाणी अखंड उपलब्ध होत आहे.
Jalna Warkari Water Service

Sandeep Kontule providing free drinking water to Warkaris through a water tanker during Mauli Palkhi in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुंभार पिंपळगाव: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांना कुंभार पिंपळगाव येथील शिवसेनेचे (उबाठा) तालुकाप्रमुख संदीप कंटुले टँकरद्वारे मोफत पाणी पुरवितात. त्यांचे हे सेवाकार्य गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे.

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