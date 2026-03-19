मराठवाडा

Unseasonal Hailstorm : निल्लोड परिसरात अवकाळी गारपीट; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

निल्लोड परिसरात अचानक अवकाळी पावसासह गारपीट झाली. बोराच्या आकाराएवढ्या मोठ्या गारांनी परिसराला अक्षरशः तडाखा दिला.
Panic in Nillod Region Severe Unseasonal Hailstorm

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निल्लोड (ता. सिल्लोड) - दि. १९ मार्च रोजी सायंकाळच्या सुमारास निल्लोड परिसरात अचानक अवकाळी पावसासह सुमारे १० मिनिटे जोरदार गारपीट झाली. बोराच्या आकाराएवढ्या मोठ्या गारांनी परिसराला अक्षरशः तडाखा दिल्याने शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Hail storm
Agriculture Loss

