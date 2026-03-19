Unseasonal Hailstorm : निल्लोड परिसरात अवकाळी गारपीट; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

निल्लोड (ता. सिल्लोड) - दि. १९ मार्च रोजी सायंकाळच्या सुमारास निल्लोड परिसरात अचानक अवकाळी पावसासह सुमारे १० मिनिटे जोरदार गारपीट झाली. बोराच्या आकाराएवढ्या मोठ्या गारांनी परिसराला अक्षरशः तडाखा दिल्याने शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या गारपीटीचा फटका निल्लोडसह कायगाव, तलवाडा व आसपासच्या गावांना बसला असून शेतातील उभ्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विशेषतः गहू, मका, कांदा तसेच बियाणे (सीड) पिकांवर गारांचा जोरदार मारा झाला. गारांच्या तडाख्यामुळे पिकांची पाने गळून पडली असून अनेक ठिकाणी पिके आडवी झाली आहेत..अचानक आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. आधीच बदलत्या व अवकाळी हवामानामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. "या अवकाळी पावसाने घश्यात आलेला घास हिसकावला," अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. परिणामी यंदा उत्पन्नात मोठी घट होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..दरम्यान, गहू काढणीसाठी शेतकऱ्यांची मोठी धडपड सुरू झाली आहे. गारपीटीच्या भीतीने अनेक ठिकाणी हार्वेस्टरच्या मागे शेतकरी तासनतास उभे राहत असून लवकरात लवकर पीक काढून सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र गारपीटीमुळे ओलसर झालेली शेते व नुकसानग्रस्त पिकांमुळे काढणीच्या कामात अडचणी निर्माण होत आहेत.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे तात्काळ पंचनामे करून त्यांना योग्य ती भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून करण्यात येत आहे.