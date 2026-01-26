Jalna News : जालन्याच्या वाढत्या गुन्हेगारीला गुन्हेगारच जबाबदार; पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचे अजब वक्तव्य

- उमेश वाघमारेजालना - जालन्यात बाहेरचे लोक येऊन क्राईम करत नाहीत. जालन्यातीलच लोक गुन्हे करतात. त्यामुळे जालन्याच्या वाढत्या गुन्हेगारीला गुन्हेगार जबाबदार आहेत, असे अजब शोध पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी लावला आहे. जर वाढत्या गुन्हेगारीला गुन्हेगार जबाबदार असतील तर पोलिस प्रशासन काय? करताय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .जालना शहरात मागील काही दिवसांपासून सातत्याने खुनाच्या घटना घडत आहेत. महिनाभरामध्ये शहरात दोन खून झाले आहेत. या दोन्ही खुनामध्ये गावठी कट्ट्याचा वापर करण्यात आला आहे..शिवाय चार दिवसांपूर्वी भर दिवसा एका आईस्क्रीम विक्रेत्याचे अपहरण केले होते. त्याला बेदम मारहाण करत 20 हजाराची खंडणी उकळली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही पोलिसांना आरोपींचा थांगपत्ता लागलेला नाही..शहरासह जिल्ह्यात वाढत्या गुन्हेगारीचे अनुषंगाने पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना प्रश्न विचारले असता पालकमंत्र्यांनी चक्क वाढत्या गुन्हेगारीला गुन्हेगाराचा जबाबदार आहेत असे असं वक्तव्य केले आहे . जर गुन्हेगारीला गुन्हेगाराच जबाबदार असतील तर पोलिस प्रशासन नेमकी कशासाठी आहे? हा प्रश्न पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या वक्तव्यामुळे उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.