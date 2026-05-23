Parbhani Thermal Blast : पारस औष्णिक वीज प्रकल्पात कोल मिलचा भीषण स्फोट

बाळापूर : तालुक्यातील पारस औष्णिक वीज प्रकल्प येथे शनिवारी (ता. २३) सकाळी घडलेल्या भीषण अपघाताने खळबळ उडाली आहे. प्रकल्पाच्या युनिट क्रमांक ४ मधील ‘कोल मिल’मध्ये अचानक झालेल्या स्फोटामुळे दोन कंत्राटी कामगार गंभीररीत्या भाजले गेले असून त्यांच्यावर अकोल्यातील खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर वीज प्रकल्पातील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, युनिट ४ मध्ये नियमित काम सुरू असताना कोल मिलमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. बिघाडामुळे मिलमध्ये जोरदार ब्लास्ट होऊन ती ‘बॅक’ मारल्याने परिसरात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. स्फोटानंतर प्रचंड गरम राख व कोळशाची पेटती भुकटी थेट कामगारांच्या अंगावर कोसळली. या दुर्घटनेत पारस येथील शेख याकूब शेख रऊफ (वय ४०) आणि उरळ येथील कांचन डिगोळे (वय ४०) हे दोघे गंभीररीत्या भाजले गेले. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की दोन्ही कामगार घटनास्थळीच बेशुद्ध पडले. .सहकारी कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ धाव घेत त्यांना बाहेर काढून अकोल्यातील आयकॉन हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. या घटनेनंतर प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. आवश्यक सुरक्षा साधनांची कमतरता आणि निष्काळजीपणामुळेच हा अपघात घडल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. विशेषतः धोकादायक विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा मिळते का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच ‘संघर्ष कंत्राटी कामगार समिती’चे पदाधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. समितीचे अध्यक्ष मनोहर अवचार, महेश तायडे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर संताप व्यक्त करत सेफ्टी ऑफिसरला कडक शब्दांत जाब विचारला. जखमी कामगारांची गेट एन्ट्री आणि अपघात अहवाल तातडीने नोंदवावा, तसेच उपचाराचा संपूर्ण खर्च प्रशासनाने किंवा संबंधित कंत्राटदाराने उचलावा, अशी मागणी समितीने केली. वाढत्या दबावामुळे प्रशासनालाही तत्काळ हालचाल करावी लागली. .दरम्यान, ‘राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघा’चे अध्यक्ष जयसिंग गायकवाड आणि उपाध्यक्ष शेख आसिफ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन दोषी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या अपघातामुळे पारस आणि उरळ परिसरातील कामगार वर्गात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुरक्षा व्यवस्था तातडीने मजबूत न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे..‘जीव धोक्यात घालून काम करू नका’या पार्श्वभूमीवर संघर्ष समितीने सर्व कंत्राटी कामगारांना आवाहन करत म्हटले आहे की, ‘ज्या ठिकाणी सुरक्षेची हमी नाही, अशा धोकादायक ठिकाणी काम करू नका. संबंधित सुपरवायझर किंवा साईट इन्चार्जला त्वरित माहिती द्या. जबरदस्ती झाल्यास समितीशी संपर्क साधा. कोणत्याही कामगाराच्या जीवाशी खेळ होऊ दिला जाणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.